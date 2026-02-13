Destaque estatístico do Nacional, Liziero projeta duelo contra o líder Porto

O volante Igor Liziero, titular do Nacional da Ilha da Madeira, projeta o confronto deste domingo (15) contra o líder Porto, válido pela 22ª rodada da Liga Portugal. O meio-campista de 28 anos, que iniciou todas as partidas da equipe na competição, figura entre os principais nomes nas estatísticas do campeonato e aposta no fator casa para o duelo no Estádio da Madeira. Atualmente na 13ª colocação, o Nacional busca manter a invencibilidade como mandante no ano de 2026.

Desempenho individual e estatísticas

Contratado em agosto, Liziero consolidou-se na equipe titular do técnico Tiago Margarido. Segundo o Sofascore, o ex-jogador do São Paulo ocupa posições de destaque nos rankings da liga: é o vice-líder em cruzamentos certos (37) e o sexto em passes decisivos (37). Além da contribuição ofensiva, que inclui quatro assistências, o volante aparece em 12º lugar em desarmes (42) e grandes chances criadas (7), equilibrando as ações no setor de meio-campo.

Projeção para o confronto

Adaptado ao futebol português, Liziero destacou o bom momento individual, ressaltando o equilíbrio entre as tarefas defensivas e o apoio ao ataque. Sobre o duelo contra o favorito ao título, o jogador reconheceu a dificuldade, mas apontou o fator casa e a organização tática como trunfos para surpreender o adversário.

— Sabemos que enfrentar o Porto não é uma tarefa fácil, mas teremos o torcedor ao nosso lado, temos uma equipe organizada, muito forte em casa e que tem uma estratégia de saber explorar bem os erros do adversário. Essas são as partidas grandes, que todo jogador gosta de jogar — afirmou o atleta, que também acumula passagens por Internacional e Coritiba.

Liziero em ação pelo Nacional da Ilha da Madeira (Foto: Divulgação/Nacional da Ilha da Madeira)

Momento da equipe em casa

O Nacional chega para o confronto defendendo uma sequência sem derrotas em seus domínios neste ano. Em 2026, a equipe realizou três partidas como mandante, registrando uma vitória por 4 a 0 sobre o Rio Ave e dois empates, o mais recente contra o Casa Pia na última rodada. Liziero avaliou o desempenho recente como positivo, ressaltando a identidade competitiva que o time tem demonstrado diante dos adversários que visitam a Ilha da Madeira.

