Destaque estatístico do Nacional, Liziero projeta duelo contra o líder Porto
Volante ex-São Paulo lidera rankings de assistências e desarmes na equipe da Ilha da Madeira
- Matéria
- Mais Notícias
O volante Igor Liziero, titular do Nacional da Ilha da Madeira, projeta o confronto deste domingo (15) contra o líder Porto, válido pela 22ª rodada da Liga Portugal. O meio-campista de 28 anos, que iniciou todas as partidas da equipe na competição, figura entre os principais nomes nas estatísticas do campeonato e aposta no fator casa para o duelo no Estádio da Madeira. Atualmente na 13ª colocação, o Nacional busca manter a invencibilidade como mandante no ano de 2026.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Marquinhos Santos celebra ascensão do Arema e projeta sequência na Indonésia
Futebol Internacional13/02/2026
- Futebol Internacional
Chegada de Estêvão, títulos, bilhões e déficit: o verdadeiro balanço do Chelsea pós-Abramovich
Futebol Internacional13/02/2026
- Copa do Mundo
Inglaterra define base na Copa do Mundo e marca últimos amistosos
Copa do Mundo13/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Desempenho individual e estatísticas
Contratado em agosto, Liziero consolidou-se na equipe titular do técnico Tiago Margarido. Segundo o Sofascore, o ex-jogador do São Paulo ocupa posições de destaque nos rankings da liga: é o vice-líder em cruzamentos certos (37) e o sexto em passes decisivos (37). Além da contribuição ofensiva, que inclui quatro assistências, o volante aparece em 12º lugar em desarmes (42) e grandes chances criadas (7), equilibrando as ações no setor de meio-campo.
Projeção para o confronto
Adaptado ao futebol português, Liziero destacou o bom momento individual, ressaltando o equilíbrio entre as tarefas defensivas e o apoio ao ataque. Sobre o duelo contra o favorito ao título, o jogador reconheceu a dificuldade, mas apontou o fator casa e a organização tática como trunfos para surpreender o adversário.
— Sabemos que enfrentar o Porto não é uma tarefa fácil, mas teremos o torcedor ao nosso lado, temos uma equipe organizada, muito forte em casa e que tem uma estratégia de saber explorar bem os erros do adversário. Essas são as partidas grandes, que todo jogador gosta de jogar — afirmou o atleta, que também acumula passagens por Internacional e Coritiba.
Momento da equipe em casa
O Nacional chega para o confronto defendendo uma sequência sem derrotas em seus domínios neste ano. Em 2026, a equipe realizou três partidas como mandante, registrando uma vitória por 4 a 0 sobre o Rio Ave e dois empates, o mais recente contra o Casa Pia na última rodada. Liziero avaliou o desempenho recente como positivo, ressaltando a identidade competitiva que o time tem demonstrado diante dos adversários que visitam a Ilha da Madeira.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias