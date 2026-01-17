Gol perdido por astro revolta torcedores do Chelsea; veja lance
Alejandro Garnacho protagonizou lance bizarro na vitória do Chelsea sobre o Brentford
- Matéria
- Mais Notícias
O Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, neste sábado (17), pela 22ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Com o duelo em 1 a 0, com gol de João Pedro, os Blues ficaram perto do segundo gol, com Alejandro Garnacho, mas o argentino perdeu gol inacreditável. O lance revoltou a torcida, que queria tranquilidade no placar durante duelo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
West Ham vence clássico, e João Pedro marca; veja resumo do dia da Premier League
Futebol Internacional17/01/2026
- Futebol Internacional
Análise: mais do que treinador, Chelsea precisa rever sua estrutura
Futebol Internacional17/01/2026
- Futebol Internacional
PSG monitora astro do Chelsea após instabilidade, diz jornal
Futebol Internacional14/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Após cruzamento de Pedro Neto, Garnacho apareceu livre na área e finalizou de primeira com gol vazio. Porém, na finalização, o argentino isolou e protagonizou lance inacreditável na partida. Veja o gol perdido abaixo:
O gol perdido deixou a torcida incrédula ao não acreditar na chance perdida pelo argentino. Ainda contestado no Chelsea, Garnacho foi criticado nas redes sociais pelo lance.
Confira os principais comentários sobre o gol perdido do Chelsea
➡️ Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!
Como foi o jogo?
O Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, em Stamford Bridge, em Londres (ING). No primeiro tempo, João Pedro abriu o placar aos Blues com um belo gol ao aproveitar erro na saída de bola. O time da casa chegou perto de ampliar ainda no primeiro tempo, mas Garnacho perdeu gol na pequena área. No retorno do intervalo, os Bees melhoraram e quase empataram, mas Robert Sánchez fez grande defesa. Perto do fim, Liam Delap sofreu pênalti, que foi convertido por Cole Palmer, dando números finais a partida.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias