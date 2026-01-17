menu hamburguer
Futebol Internacional

Gol perdido por astro revolta torcedores do Chelsea; veja lance

Alejandro Garnacho protagonizou lance bizarro na vitória do Chelsea sobre o Brentford

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/01/2026
14:36
Pela Premier League, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0 (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)
Pela Premier League, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0 (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)
O Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, neste sábado (17), pela 22ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Com o duelo em 1 a 0, com gol de João Pedro, os Blues ficaram perto do segundo gol, com Alejandro Garnacho, mas o argentino perdeu gol inacreditável. O lance revoltou a torcida, que queria tranquilidade no placar durante duelo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após cruzamento de Pedro Neto, Garnacho apareceu livre na área e finalizou de primeira com gol vazio. Porém, na finalização, o argentino isolou e protagonizou lance inacreditável na partida. Veja o gol perdido abaixo:

O gol perdido deixou a torcida incrédula ao não acreditar na chance perdida pelo argentino. Ainda contestado no Chelsea, Garnacho foi criticado nas redes sociais pelo lance.

Confira os principais comentários sobre o gol perdido do Chelsea

Como foi o jogo?

O Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, em Stamford Bridge, em Londres (ING). No primeiro tempo, João Pedro abriu o placar aos Blues com um belo gol ao aproveitar erro na saída de bola. O time da casa chegou perto de ampliar ainda no primeiro tempo, mas Garnacho perdeu gol na pequena área. No retorno do intervalo, os Bees melhoraram e quase empataram, mas Robert Sánchez fez grande defesa. Perto do fim, Liam Delap sofreu pênalti, que foi convertido por Cole Palmer, dando números finais a partida.

Pela Premier League, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0 (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)
Pela Premier League, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0 (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

