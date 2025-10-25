Estêvão joga? Veja a escalação do Chelsea em duelo pela Premier League

Chelsea e Sunderland se enfrentam neste sábado (25), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela nona rodada da Premier League. Com diversos brasileiros no elenco, Enzo Maresca confirmou a titularidade apenas de João Pedro, um dos artilheiros dos Blues desde que chegou ao clube. O meia Andrey Santos e o brasileiro Estêvão estarão no banco de reservas.

Veja a escalação do Chelsea contra o Sunderland pela Premier League

Titulares: Robert Sánchez; Reece James (C), Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro; Alejandro Garnacho; Marc Guiu.

Reservas: Filip Jörgensen, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Roméo Lavia, Andrey Santos, Tyrique George, Estêvão, Jamie Gittens.

Como chegam os times para a partida?

Embalado na temporada, o Chelsea chega para enfrentar a sensação da Premier League com desfalques pontuais, mas importantes. Cole Palmer e Malo Gusto são exemplos de baixas para Enzo Maresca. Assim, a aposta dos Blues prevalece em Estêvão, que está em um momento destacado, com dois gols anotados desde sua estreia na equipe. Porém, há uma dúvida no comando de ataque. Alejandro Garnacho pode ser introduzido na equipe titular e a disputa estaria ocorrendo com Guiu ou João Pedro.

João Pedro comemora gol pelo Chelsea sobre o Fulham na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Sensação da atual Premier League, o Sunderland de Régis Le Bris chega para o confronto contra o Chelsea visando o G4 e a manutenção no principal pelotão do Campeonato Inglês. Com 14 pontos conquistados, os recém-promovidos surpreendem, mas no primeiro grande teste, contra o Manchester United, acabaram sendo derrotados.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Sunderland pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Sunderland

9ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Andy Madley (ING)

🚩 Assistentes: Nicholas Hopton (ING), Craig Taylor (ING) e Thomas Bramall (ING) - quarto árbitro

📺 VAR: Craig Pawson (ING) e Wade Smith (ING) - assistente

