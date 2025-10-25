Sob pressão desde que assumiu o Manchester United, Ruben Amorim conquistou alívio com a vitória sobre o Liverpool, no último fim de semana, pela Premier League. O resultado, além de dar fôlego ao técnico português, marcou a primeira sequência de duas vitórias consecutivas da equipe sob seu comando. Após o clássico, Amorim respondeu às críticas de Arne Slot, treinador dos Reds, que havia reprovado a postura defensiva do rival em Anfield.

— Não me interessa o que o Slot diz, nem o que as pessoas dizem sobre a nossa equipe. Eu vejo o jogo e sei que podemos fazer melhor e que temos de melhorar no futuro. Mas, às vezes, é preciso nos adaptar ao jogo. Não preciso que ninguém avalie a minha equipe, eu mesmo sei o que temos de corrigir — declarou Amorim.

Técnico português pede evolução com bola

O treinador reconheceu que o Manchester United ainda precisa melhorar o desempenho ofensivo e afirmou que a equipe tentará dar uma resposta já no próximo jogo, contra o Brighton, em Old Trafford.

— Tem muito a ver com a atitude. Não digo que os meus jogadores não queiram ganhar ou correr, mas quando o jogo se complica, temos de nos obrigar a fazer o básico. O Brighton é uma equipe difícil e quem pressiona alto, normalmente sofre. Temos de estar preparados, não apenas contra os grandes, mas contra todos os adversários — avaliou o português.

Ruben Amorim durante vitória do Manchester United sobre o Sunderland, pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Bruno Fernandes sai em defesa de Amorim

Em entrevista à Sky Sports, o capitão Bruno Fernandes defendeu o compatriota e minimizou as críticas sobre o trabalho de Amorim. O meia afirmou que o Manchester United vive um ambiente onde "qualquer treinador está a um jogo da crise" e destacou a importância de estabilidade no projeto.

— Se Sir Jim vê da mesma forma que os jogadores, que o treinador é o certo para o cargo, é melhor que tenhamos dois grupos de pessoas com a mesma visão. Qualquer treinador que vier para cá estará a um jogo de uma crise. Este clube é sempre assim. Se ganha um jogo, parece que vai ganhar o campeonato. Se perde um jogo, parece que há uma nuvem sobre o clube que nunca vai embora — disse o camisa 8, que ainda ressaltou que a confiança no trabalho de Amorim pode ser o caminho para a reconstrução do time.

— Acho que o clube precisa de estabilidade. Às vezes, é preciso olhar para o panorama e, como grupo de jogadores, acreditamos que o treinador pode ajudar este clube a voltar ao lugar onde pertence — completou o meia.

Bruno Fernandes é capitão do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

