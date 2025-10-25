Real Madrid ou Barcelona? Veja quem possui elenco mais valioso

O Real Madrid irá receber o Barcelona no próximo domingo (26), às 12h15, para mais uma rodada do campeonato espanhol. Este será o primeiro El Clássico da temporada, a equipe de Madrid, que não venceu nenhum dos jogos contra o rival na temporada passada e perdeu para o Atlético há poucos dias, precisa corresponder em campo.

Por um lado, os Merengues possuem um plantel mais bem avaliado no mercado quando comparado ao elenco do Barça. Mas por outro lado, Lamine Yamal, do Barcelona possui apenas dezoito anos, mas já o segundo melhor jogador do planeta e o mais valioso do futebol atual. Enquanto o time do Barcelona vale 1,11 bilhão de euros (R$ 6,9 bilhões), o Real Madrid está avaliado em 1,40 bilhão de euros (R$ 8,7 bilhões).

Vini Jr em ação pelo Real Madrid. (Foto: Cordon Press/Sipa USA)

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Real Madrid:

Top 10 jogadores mais valiosos do Real Madrid

Jude Bellingham – 180 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão) Kylian Mbappé – 180 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão) Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 900 milhões) Rodrygo – 80 milhões de euros (R$ 480 milhões) Federico Valverde – 130 milhões de euros (R$ 780 milhões) Aurélien Tchouaméni – 75 milhões de euros (R$ 450 milhões) Trent Alexander-Arnold – 75 milhões de euros (R$ 450 milhões) Arda Güler – 60 milhões de euros (R$ 360 milhões) Álvaro Carreras – 50 milhões de euros (R$ 300 milhões) Eduardo Camavinga – 50 milhões de euros (R$ 300 milhões)

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Barcelona:

Top 10 jogadores mais valiosos do Barcelona

Lamine Yamal – 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) Pedri – 140 milhões de euros (R$ 840 milhões) Raphinha – 90 milhões de euros (R$ 540 milhões) Pau Cubarsí – 80 milhões de euros (R$ 480 milhões) Jules Koundé – 65 milhões de euros (R$ 390 milhões) Alejandro Balde – 60 milhões de euros (R$ 360 milhões) Dani Olmo – 60 milhões de euros (R$ 360 milhões) Fermín López – 60 milhões de euros (R$ 360 milhões) Ferran Torres – 50 milhões de euros (R$ 300 milhões) Frenkie de Jong – 45 milhões de euros (R$ 270 milhões)

Música em campo

Para a partida do El Clássico, o Barcelona, patrocinado pelo Spotify, irá estampar um elemento que faz alusão ao Ed Sheeran, cantor britânico. Devido a sua parceria com o Streaming de música, outros grandes nomes já estamparam a camisa Culé, como Coldplay, Drake, Rosalia, Karol G e outros.