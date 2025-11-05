menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Seleção Brasileira joga hoje? Confira a escalação do Chelsea na Champions League

Blues enfretam o Qarabag nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), fora de casa

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/11/2025
13:50
FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAINING
imagem cameraJoão Pedro reage durante treino do Chelsea em Cobham, antes da partida válida pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
O Chelsea visita o Qarabağ nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Bacu, no Azerbaijão. Atendendo a pedidos de torcedores brasileiros, o técnico Enzo Marseca escalou, pela primeira vez na temporada, os três jogadores do país entre os titulares: Estêvão, João Pedro e Andrey Santos iniciam a partida juntos, desde o apito inicial.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para o duelo continental, o Chelsea entra em campo com a seguinte escalação: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Aderabioyo, Jorrel Hato e Marc Cucurella; Andrey Santos e Romeo Lavia; Estevão, João Pedro, Jamie Byone Gittens, Tyrique George. O Moleque de Xerém, como já foi utilizado em outras ocasiões nesta temporada, deve atuar como um meia-atacante; o Cria da Academia ocupa a ponta direita, posição habitual, enquanto o Cria da Colina desempenha função de primeiro volante, com liberdade para apoiar na segunda fase do meio-campo.

Com três brasileiros no time titular (Matheus Silva, Pedro Bicalho e Kady Borges), assim como o rival, o Qarabağ entra em campo em busca de um milagre. O clube azerbaijano carrega um retrospecto negativo contra adversários ingleses, com sete derrotas seguidas, além de não balançar as redes nos últimos seis desafios. Foi goleado pelo próprio Chelsea, em 2017, por suas oportunidades na fase de grupos: 6 a 0, em Londres, e 4 a 0, em Baku.

Ainda assim, a equipe comandada por Gurban Gurbanov aposta em sua campanha surpreendente nesta edição da Champions, na qual já conquistou duas vitórias, contra Benfica e Copenhague, e marcou gols em todas as três rodadas. Assim, ao menos, encerraria o longo jejum diante de equipes da Premier League. O Chelsea, por sua vez, desembarca no Azerbaijão como favorito, em busca da terceira vitória consecutiva na competição — após triunfos sobre Benfica e Ajax, em casa — e da primeira vitória fora de seus domínios nesta fase.

Enzo Maresca, do Chelsea, durante treino no centro de treinamento em Cobham, antes da partida válida pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Enzo Maresca, do Chelsea, durante treino no centro de treinamento em Cobham, antes da partida válida pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Qarabağ e Chelsea pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Qarabağ x Chelsea
Champions League — 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Bacu (AZE)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Sebastian Gishamer (árbitro); Roland Riedel e Santino Schreiner (assistentes); Walter Altmann (quarto árbitro)
📺 VAR: Manuel Schuettengruber

