imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Semifinais da Copa da Liga Inglesa são definidas; veja

Clássico londrino marcará um dos duelos

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
17:34
Troféu da Copa da Liga Inglesa 2024/2025
imagem cameraTroféu da Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Semifinais da Copa da Liga Inglesa foram sorteadas em 17 de outubro.
Arsenal enfrenta Crystal Palace na terça-feira (23) para última vaga.
Chelsea, Newcastle e Manchester City já estão classificados.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

As semifinais da Copa da Liga Inglesa foram sorteadas na última quarta-feira (17) e espera o resultado do último dos jogos das quartas de final, entre Arsenal e Crystal Palace, para a definição concreta. O vencedor do confronto terá o Chelsea pela frente, enquanto que Newcastle e Manchester City duelarão do outro lado da chave.

continua após a publicidade

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após as classificações de Chelsea, Newcastle e Manchester City, Arsenal e Crystal Palace definem a última vaga para as semifinais da Copa da Liga Inglesa na próxima terça-feira (23), no Emirates Stadium, em Londres. O duelo foi postergado porque os Eagles tiveram um compromisso pela Conference League, contra o Kuopion Palloseura, da Finlândia, na última quinta-feira (18), quando empataram em 2 a 2. Dessa forma, o time de Mikel Arteta chegará mais fresco para a partida decisiva na copa nacional.

continua após a publicidade

Vale destacar que, segundo o regulamento, as partidas de semifinais da Copa da Liga serão definidas em jogos de ida e volta, ao contrário do modelo de toda a competição. Apesar disso, a grande decisão, disputada tradicionalmente em Wembley, é em partida única.

Duelos entre Manchester City e Newcastle já possuem data e horário

Enquanto que o Chelsea espera seu desafiante para definir os detalhes do dois jogos de semifinal, Manchester City e Newcastle já possuem data definida para duelarem por vaga na grande decisão da Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

A partida de ida está marcada para o próximo dia 13 de janeiro, no St. James Park, às 17h, no horário de Brasília. A volta será disputada quase que um mês depois, no dia 3 de fevereiro, no Etihad Stadium, em Manchester, com horário a confirmar.

FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-BRENTFORD
Savinho comemora gol pelo Manchester City na Copa da Liga Inglesa (Foto: Darren Staples / AFP)

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
