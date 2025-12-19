Semifinais da Copa da Liga Inglesa são definidas; veja
Clássico londrino marcará um dos duelos
As semifinais da Copa da Liga Inglesa foram sorteadas na última quarta-feira (17) e espera o resultado do último dos jogos das quartas de final, entre Arsenal e Crystal Palace, para a definição concreta. O vencedor do confronto terá o Chelsea pela frente, enquanto que Newcastle e Manchester City duelarão do outro lado da chave.
Após as classificações de Chelsea, Newcastle e Manchester City, Arsenal e Crystal Palace definem a última vaga para as semifinais da Copa da Liga Inglesa na próxima terça-feira (23), no Emirates Stadium, em Londres. O duelo foi postergado porque os Eagles tiveram um compromisso pela Conference League, contra o Kuopion Palloseura, da Finlândia, na última quinta-feira (18), quando empataram em 2 a 2. Dessa forma, o time de Mikel Arteta chegará mais fresco para a partida decisiva na copa nacional.
Vale destacar que, segundo o regulamento, as partidas de semifinais da Copa da Liga serão definidas em jogos de ida e volta, ao contrário do modelo de toda a competição. Apesar disso, a grande decisão, disputada tradicionalmente em Wembley, é em partida única.
Duelos entre Manchester City e Newcastle já possuem data e horário
Enquanto que o Chelsea espera seu desafiante para definir os detalhes do dois jogos de semifinal, Manchester City e Newcastle já possuem data definida para duelarem por vaga na grande decisão da Copa da Liga Inglesa.
A partida de ida está marcada para o próximo dia 13 de janeiro, no St. James Park, às 17h, no horário de Brasília. A volta será disputada quase que um mês depois, no dia 3 de fevereiro, no Etihad Stadium, em Manchester, com horário a confirmar.
