imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Estêvão figura entre os 5 melhores jogadores Sub-20 do mundo; veja lista

Outros dois brasileiros estão em relatório dos 20 atletas mais promissores

Estêvão Chelsea
imagem cameraEstêvão em ação pelo Chelsea contra o Bayer Leverkusen (Foto: Divulgação/Chelsea)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/08/2025
12:08
Um dos principais reforços do Chelsea na temporada, o atacante Estêvão entrou no Top-5 da lista dos 20 melhores jogadores Sub-20 do mundo, em relatório divulgado nesta quarta-feira (27) pelo CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudos Esportivos). O ex-Palmeiras, de apenas 18 anos, entrou em quarto lugar em ranking liderado por Lamine Yamal, do Barcelona.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além de Estêvão, outros dois brasileiros figuram a lista do CIES: o atacante Rayan, do Vasco, ocupa a 18ª colocação e o meia Pedrinho, do Zenit, está na 20ª posição. Os três melhores foram Yamal, seguido pelo zagueiro Pau Cubarsí, também do Barcelona, e o volante Zaire-Emery, do PSG, completa o pódio.

As notas foram calculadas a partir de um algoritmo formulado pelo próprio CIES, que usa diversos dados, além de um "índice de experiência", no qual o número de minutos e o peso da liga em que o jogador atua ganham um peso menor ou maior.

Com Estêvão e Yamal na lista, veja os 20 melhores jogadores sub-20 do mundo

Estêvão e Lamine Yamal figuramTop-5 de lista dos melhores jogadores Sub-20 do mundo (Fotos: Divulgação/Chelsea e Jaime Reina/AFP)
  1. Lamine Yamal (atacante, Barcelona) - nota 97,7
  2. Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona) - nota 93,4
  3. Warren Zaïre-Emery (volante, PSG) - nota 87,8
  4. Estêvão (atacante, Chelsea) - nota 86,7
  5. Franco Mastatuono (meia, Real Madrid) - nota 85,4
  6. Jorrel Hato (lateral, Chelsea) - nota 84
  7. Roger Fernandes (atacante, Braga) - nota 83,9
  8. Myles Lewis-Skelly (lateral, Arsenal) - nota 83,9
  9. Geovany Quenda (atacante, Sporting de Portugal) - nota 83,8
  10. Elías Montiel (volante, Pachuca) - nota 83,2
  11. Givairo Read (lateral, Feyenoord) - nota 83,1
  12. Jesús Rodríguez (atacante, Como) - nota 82,2
  13. Mamadou Sarr (zagueiro, Strasbourg) - nota 82,1
  14. Jobe Bellingham (volante, Borussia Dortmund) - nota 82
  15. Ethan Nwaneri (atacante, Arsenal) - nota 81,9
  16. Andrija Maksimovic (atacante, RB Leipzig) - nota 80,8
  17. Lucas Bergvall (volante, Tottenham) - nota 80,7
  18. Rayan Vitor (atacante, Vasco) - nota 80,7
  19. Rodrigo Mora (meia, Porto) - nota 80,7
  20. Pedrinho (meia, Zenit) - nota 80,2

De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

