Estêvão figura entre os 5 melhores jogadores Sub-20 do mundo; veja lista
Outros dois brasileiros estão em relatório dos 20 atletas mais promissores
Um dos principais reforços do Chelsea na temporada, o atacante Estêvão entrou no Top-5 da lista dos 20 melhores jogadores Sub-20 do mundo, em relatório divulgado nesta quarta-feira (27) pelo CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudos Esportivos). O ex-Palmeiras, de apenas 18 anos, entrou em quarto lugar em ranking liderado por Lamine Yamal, do Barcelona.
Além de Estêvão, outros dois brasileiros figuram a lista do CIES: o atacante Rayan, do Vasco, ocupa a 18ª colocação e o meia Pedrinho, do Zenit, está na 20ª posição. Os três melhores foram Yamal, seguido pelo zagueiro Pau Cubarsí, também do Barcelona, e o volante Zaire-Emery, do PSG, completa o pódio.
As notas foram calculadas a partir de um algoritmo formulado pelo próprio CIES, que usa diversos dados, além de um "índice de experiência", no qual o número de minutos e o peso da liga em que o jogador atua ganham um peso menor ou maior.
Com Estêvão e Yamal na lista, veja os 20 melhores jogadores sub-20 do mundo
- Lamine Yamal (atacante, Barcelona) - nota 97,7
- Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona) - nota 93,4
- Warren Zaïre-Emery (volante, PSG) - nota 87,8
- Estêvão (atacante, Chelsea) - nota 86,7
- Franco Mastatuono (meia, Real Madrid) - nota 85,4
- Jorrel Hato (lateral, Chelsea) - nota 84
- Roger Fernandes (atacante, Braga) - nota 83,9
- Myles Lewis-Skelly (lateral, Arsenal) - nota 83,9
- Geovany Quenda (atacante, Sporting de Portugal) - nota 83,8
- Elías Montiel (volante, Pachuca) - nota 83,2
- Givairo Read (lateral, Feyenoord) - nota 83,1
- Jesús Rodríguez (atacante, Como) - nota 82,2
- Mamadou Sarr (zagueiro, Strasbourg) - nota 82,1
- Jobe Bellingham (volante, Borussia Dortmund) - nota 82
- Ethan Nwaneri (atacante, Arsenal) - nota 81,9
- Andrija Maksimovic (atacante, RB Leipzig) - nota 80,8
- Lucas Bergvall (volante, Tottenham) - nota 80,7
- Rayan Vitor (atacante, Vasco) - nota 80,7
- Rodrigo Mora (meia, Porto) - nota 80,7
- Pedrinho (meia, Zenit) - nota 80,2
