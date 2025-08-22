Estêvão brilha e quebra recorde do Chelsea na Premier League

O Chelsea derrotou o West Ham por 5 a 1, nesta sexta-feira (22), no Estádio Olímpico, em Londres (ING), pela segunda rodada da Premier League. Na partida, Estêvão foi titular após Cole Palmer sentir lesão no aquecimento. Escalado de última hora, o jovem brasileiro não sentiu o peso da estreia entre os 11 iniciais e entrou na história dos atuais campeões mundiais.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, com a partida 2 a 1 para o Chelsea, após tabelinha com Delap, Estêvão invadiu a área do West Ham e rolou para Enzo Fernández marcar o terceiro gol no duelo londrino. Essa assistência do brasileiro entrou na história dos Blues, já que ele se tornou o jogador mais jovem da história do clube a dar um passe para gol na Premier League, com 18 anos e 120 dias.

Além da assistência, Estêvão teve grande atuação e foi eleito o melhor jogador da partida pela Premier League. Na coletiva de imprensa, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, suavizou o erro do brasileiro no gol do West Ham e elogiou a atuação no restante da partida.

— Sofremos o gol porque ele perdeu a bola na construção, mas ele precisa desses erros para aprender. No geral, ele impressionou — afirmou o comandante italiano.

Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

Estêvão no Chelsea

Estêvão se juntou aos Blues dias após o fim de sua participação no Mundial de Clubes. Vendido ainda em junho de 2024, o atacante continuou no Verdão por não ter atingido a maioridade, e no torneio intercontinental, enfrentou o que à época tinha como futuro clube. No confronto, balançou as redes, mas não pôde evitar a derrota dos paulistas por 2 a 1.

Com pouco tempo de adaptação, o jogador recebeu oportunidades nos amistosos e chegou a balançar as redes em confronto com o Bayer Leverkusen. Porém, nem mesmo o início positivo o salvou de sentir o processo de mudança de um continente para outro.

— Está sendo uma experiência incrível. Agradeço todos os dias por estar vivendo isso, estar na Premier League, que é uma das melhores ligas do mundo, no Chelsea, que é o melhor time do mundo. A sensação é incrível. Claro que muda muito do Brasil, o jogo, intensidade muito alta o tempo inteiro. Preciso me adaptar o mais rápido possível — declarou após a partida contra o Crystal Palace, na primeira rodada da Premier League.

Estêvão em ação pelo Chelsea na Premier League (Foto: Reprodução)

🔢 Números de Estêvão em West Ham 1x5 Chelsea

⌛ 77 minutos em campo

🎯 1 assistência

🌌 4,1 quilômetros percorridos

⚽ 21 ações com a bola

👟 2/3 dribles certos

✅ 81% de acerto no passe

❌ 7 posses perdidas

🔪 3 desarmes

⚔️ 5/9 duelos ganhos

✖️ 1 grande chance perdida

