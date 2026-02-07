Um, dois, três: Cole Palmer põe partida no bolso e Chelsea vence Wolves na Premier League
Camisa 10 marcou duaz vezes de pênalti e completou o triplete com bomba de canhota
- Matéria
- Mais Notícias
O Chelsea venceu o Wolverhampton por 3 a 1 neste sábado (7), no Molineux Stadium, em partida válida pela 25ª rodada da Premier League. Cole Palmer decidiu a partida ainda nos 45 minutos iniciais, marcando três gols, enquanto os visitantes descontaram na segunda etapa com Tolu Arokodare.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Uma expulsão muda tudo: Manchester United vence Tottenham por 2 a 0 na Premier League
Futebol Internacional07/02/2026
- Futebol Internacional
Fifa anuncia novo formato das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2030; veja
Futebol Internacional07/02/2026
- Futebol Internacional
Ex-Flamengo, Kauã Santos falha em lance na Bundesliga: ‘Pior pênalti já cobrado’
Futebol Internacional07/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a equipe treinada por Liam Rosenior mantém-se na briga pelas primeiras posições e ocupa a quinta colocação da tabela, com 43 pontos em 25 jogos, resultado de 12 vitórias, sete empates e seis derrotas, além de 45 gols marcados e 28 sofridos. O time comandado por Rob Edwards, por outro lado, segue na lanterna somando os mesmos oito pontos, fruto de uma vitória, cinco empates e 19 derrotas, com 16 gols anotados e 48 contra.
Como foi a partida? ⚽
O Chelsea aproveitou a superioridade técnica diante do lanterna, com destaque para Cole Palmer, que marcou um hat-trick no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Doherty derrubou João Pedro dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti; Palmer deslocou o goleiro e bateu rasteiro no canto. Aos 34, situação semelhante: João Pedro foi derrubado por Mosquera, e Palmer converteu no canto oposto. Ele completou o hat-trick aos 37, após Pedro Neto avançar pelo meio e passar para Enzo na esquerda, que tocou para Cucurella chegar à linha de fundo e cruzar para Palmer finalizar de primeira.
Aos 8 minutos da segunda etapa, o Wolverhampton marcou com Tolu Arokodare. Mateus Mané cobrou escanteio pela direita, Armstrong desviou de cabeça, e Arokodare dominou na frente do gol, girou e finalizou no canto.
O que vem por aí? 🔎
O próximo compromisso dos Blues ocorre na terça-feira (10), às 16h30 (de Brasília), contra o Leeds United, em Stamford Bridge, pela 26ª rodada da Premier League. O Wolves, por sua vez, visita o Nottingham Forest na quarta-feira seguinte (11), também às 16h30 (de Brasília), pela mesma fase da competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias