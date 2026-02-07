menu hamburguer
Um, dois, três: Cole Palmer põe partida no bolso e Chelsea vence Wolves na Premier League

Camisa 10 marcou duaz vezes de pênalti e completou o triplete com bomba de canhota

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/02/2026
14:00
FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEA
imagem cameraCole Palmer comemora gol do Chelsea contra Wolverhampton na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Chelsea venceu o Wolverhampton por 3 a 1 neste sábado (7), no Molineux Stadium, em partida válida pela 25ª rodada da Premier League. Cole Palmer decidiu a partida ainda nos 45 minutos iniciais, marcando três gols, enquanto os visitantes descontaram na segunda etapa com Tolu Arokodare.

Com o resultado, a equipe treinada por Liam Rosenior mantém-se na briga pelas primeiras posições e ocupa a quinta colocação da tabela, com 43 pontos em 25 jogos, resultado de 12 vitórias, sete empates e seis derrotas, além de 45 gols marcados e 28 sofridos. O time comandado por Rob Edwards, por outro lado, segue na lanterna somando os mesmos oito pontos, fruto de uma vitória, cinco empates e 19 derrotas, com 16 gols anotados e 48 contra.

Como foi a partida? ⚽

O Chelsea aproveitou a superioridade técnica diante do lanterna, com destaque para Cole Palmer, que marcou um hat-trick no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Doherty derrubou João Pedro dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti; Palmer deslocou o goleiro e bateu rasteiro no canto. Aos 34, situação semelhante: João Pedro foi derrubado por Mosquera, e Palmer converteu no canto oposto. Ele completou o hat-trick aos 37, após Pedro Neto avançar pelo meio e passar para Enzo na esquerda, que tocou para Cucurella chegar à linha de fundo e cruzar para Palmer finalizar de primeira.

Aos 8 minutos da segunda etapa, o Wolverhampton marcou com Tolu Arokodare. Mateus Mané cobrou escanteio pela direita, Armstrong desviou de cabeça, e Arokodare dominou na frente do gol, girou e finalizou no canto.

Cole Palmer comemora terceiro gol do Chelsea contra Wolverhampton na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
O que vem por aí? 🔎

O próximo compromisso dos Blues ocorre na terça-feira (10), às 16h30 (de Brasília), contra o Leeds United, em Stamford Bridge, pela 26ª rodada da Premier League. O Wolves, por sua vez, visita o Nottingham Forest na quarta-feira seguinte (11), também às 16h30 (de Brasília), pela mesma fase da competição.

