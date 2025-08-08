Fifa quer dificultar transferência de jogadores entre clubes de mesmo dono

A Fifa pretende endurecer as regras de transferência de jogadores entre clubes que pertencem a um mesmo conglomerado, casos da Eagle Football Group, do Grupo City e da Red Bull, que têm o Botafogo, o Bahia e o Bragantino, respectivamente, entre seus integrantes. A intenção da Fifa é restringir o empréstimo de jogadores entre equipes que pertençam a um mesmo dono.

continua após a publicidade

➡️Olheiro Lance!: possíveis destinos para Rodrygo, de provável saída do Real Madrid

Segundo o diário espanhol "El Mundo", a entidade máxima do futebol mundial quer evitar o desequilíbrio de competições — uma vez que jogadores poderiam reforçar outras equipes de um mesmo conglomerado por curtos períodos — e promover contratos de longo prazo. O Lance! pediu posicionamento à Fifa, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

A restrição à atuação de conglomerados vem se intensificando nos últimos tempos. Este ano, a Fifa excluiu o León, do México, do Mundial de Clubes porque o clube pertence à mesma holding de outro participante da competição, o Pachuca.

continua após a publicidade

A Uefa também tem agido. A entidade que controla o futebol europeu tirou o Crystal Palace da Liga Europa porque o clube inglês pertencia à Eagle de John Textor, mesmo caso do Lyon, que também disputa a competição. O Palace, contudo, tenta retomar a vaga na Corte Arbitral do Esporte.

Regulamento da Fifa já restringe empréstimo de jogadores

Desde o ano passado, o Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores da Fifa estabelece que um clube pode contar com no máximo seis jogadores contratados por empréstimo por temporada. Da mesma forma, só pode ceder seis nessas condições.

continua após a publicidade

Esse tipo de restrição, contudo, não se aplica a atletas com menos de 21 anos ou que tenham se formado no próprio clube. A exceção permite que os atletas mais jovens, que eventualmente teriam pouco espaço para jogar, possam rodar por outros clubes para ganhar experiência.