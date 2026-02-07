menu hamburguer
Futebol Internacional

Com gol de Yamal, Barcelona vence Mallorca e amplia liderança de La Liga

Barça derrotou os visitantes por 3 a 0 neste sábado (7), no Camp Nou, pela 23ª rodada

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes
Dia 07/02/2026
14:17
Atualizado há 2 minutos
Lamine Yamal marcou um dos gols do Barcelona contra o Mallorca em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
imagem cameraLamine Yamal marcou um dos gols do Barcelona contra o Mallorca em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
O Barcelona derrotou o Mallorca por 3 a 0 neste sábado (7), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 23ª rodada de La Liga. Os gols foram marcados por Robert Lewandowski e Lamine Yamal. Com o resultado, o Barça chegou aos 58 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. O clube visitante, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com 24 pontos.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Como foi Barcelona x Mallorca?

O Barcelona construiu vantagem contra o Mallorca em La Liga a partir de um jogo de controle territorial, ainda que com oscilações no desempenho. Desde o início, a equipe tentou adiantar as linhas e passou a ocupar o campo ofensivo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras.

Nesse contexto, a primeira grande oportunidade do jogo foi do Mallorca em finalização de Virgili pela esquerda, defendida por Joan García. Mesmo com maior presença no ataque, o Barça teve um primeiro tempo irregular.

Porém, a abertura do placar veio aos 28 minutos. Após chute de Rashford, a bola sobrou para Lewandowski, que limpou a marcação e finalizou para o gol. Antes do intervalo, o Barcelona voltou a ameaçar em jogada individual de Rashford, que finalizou por cima após arrancada pela ponta esquerda.

No segundo tempo, o Barcelona manteve a iniciativa. Aos 8 minutos, Casadó acertou o travessão em chute da entrada da área. A superioridade foi confirmada aos 15, após cobrança de escanteio. Lamine Yamal recebeu na entrada da área, ajeitou e finalizou com força para marcar, ampliando a vantagem.

Lewandowski abriu o placar do Barcelona contra o Mallorca no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)
Para fechar o placar, Bernal recebeu o passe em profundidade no último contra-ataque do Barcelona no jogo, superou a marcação ao deixar o zagueiro para trás e finalizou na saída do goleiro para ampliar para 3 a 0 no Camp Nou.

O que vem por aí?

Agora, o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid na quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O Mallorca tem confronto marcado com o Real Betis no domingo seguinte (15), também às 17h.

