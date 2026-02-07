Ex-Flamengo, Kauã Santos falha em lance na Bundesliga: 'Pior pênalti já cobrado'
Partida entre Frankfurt e Union terminou empatada com tentos na reta final do confronto
Union Berlin e Eintracht Frankfurt empataram por 1 a 1 na sexta-feira (6), no estádio An der Alten Försterei, em partida válida pela 21ª rodada da Bundesliga. O lance que resultou no gol de empate para os mandantes chamou atenção por envolver Kauã Santos, goleiro revelado pelo Flamengo e na Alemanha desde 2024.
Como foi a partida? ⚽
O roteiro da partida apresentou um quadro curioso e evidenciou o choque de estratégias entre duas equipes do meio da tabela da liga alemã. De um lado, o Frankfurt buscou criar oportunidades a partir da posse de bola e terminou os 90 minutos com 73% de controle. O Union, por sua vez, explorou os contra-ataques e finalizou 11 vezes, contra apenas três do adversário.
No momento em que a partida parecia se encaminhar para um empate sem gols, Nathaniel Brown abriu o placar aos 39 minutos do segundo tempo. O ala pela esquerda rebateu a sobra de um escanteio e acertou um potente chute de fora da área, no canto direito do goleiro Frederik Rønnow.
Porém, o Union aproveitou a força de sua torcida e conquistou um pênalti poucos minutos depois, aos 42'. Na cobrança, Leopold Querfeld finalizou de perna direita, e Kauã Santos não conseguiu evitar. No lance, o brasileiro deixou a bola passar entre os braços, fato que gerou críticas nas redes sociais por parte dos torcedores que acompanharam a partida. Abaixo, veja alguns comentários:
Tradução: Será que Kaua Santos é o pior goleiro que a Bundesliga já teve? É inacreditável como ele deixou aquele pênalti escapar por entre os dedos.
Tradução: Kauã Santos nem sequer defendeu o pior pênalti já cobrado.
Tradução: Kauã Santos é também o único goleiro que consegue errar uma cobrança de pênalti.
Tradução: Será que o Kauã Santos deveria mesmo continuar sendo o número 1? Não sei.
Com o resultado, o Frankfurt ocupa a oitava posição, com 28 pontos em 21 rodadas, resultado de sete vitórias, sete empates e sete derrotas, além de 41 gols marcados e 46 sofridos. O Union segue próximo, na nona colocação, com 25 pontos, fruto de sete vitórias, sete empates e oito derrotas, com 26 gols anotados e 34 contra.
Alma em Frankfurt, coração no Flamengo 🔴⚫
Após a partida, Kauã, na zona mista com a imprensa, falou sobre sua relação com o Flamengo e destacou a histórica temporada de 2025 do clube, e disse ser um dos milhões de apaixonados da Nação. Abaixo, segue a fala do arqueiro:
— Graças a Deus deu tudo certo. Espero que o clube continue no caminho das vitórias, que possa evoluir sempre, e eu estarei sempre torcendo e acompanhando quando puder. É a maior do mundo, junto com a do Frankfurt agora, né? É o Mengão, não tem jeito — disse Santos.
O Garoto do Ninho atuou nas categorias de base do clube entre 2020 e 2023, antes de se transferir para o Frankfurt. Inicialmente, jogou pelo time B e, posteriormente, integrou o elenco principal há duas temporadas.
