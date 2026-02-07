Barcelona se retira do projeto de Superliga Europeia; entenda

O Barcelona anunciou oficialmente, neste sábado (7), sua saída do projeto da Superliga Europeia. Em comunicado, o clube catalão informou que notificou formalmente a European Super League Company e as demais equipes envolvidas sobre a desvinculação da iniciativa.

A decisão foi comunicada dois dias antes de Joan Laporta, presidente do Barça, apresentar sua renúncia à presidência para disputar a reeleição no pleito marcado para 15 de março. Com o anúncio, o clube encerra de forma definitiva sua participação no projeto liderado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, do qual foi um dos integrantes desde a criação.

O afastamento do Barcelona da Superliga vinha sendo sinalizado nos últimos anos. Em fevereiro de 2024, Laporta afirmou que reconsideraria a permanência no projeto caso ele não fosse implementado nas temporadas 2024/25 ou 2025/26, mencionando o interesse da Uefa em reintegrar o clube à Associação Europeia de Clubes (ECA). Já em janeiro de 2025, declarou que a Superliga seguia em discussão, apesar dos atrasos na definição do formato da competição.

Paralelamente, o Barcelona passou a se reaproximar da Uefa em meio a questões institucionais. Em março de 2023, a entidade abriu uma investigação, por meio de seu Comitê de Ética e Disciplina, relacionada ao caso Negreira, o que levou Laporta a se reunir com dirigentes da Uefa diante da possibilidade de sanções esportivas. No ano seguinte, o clube também negociou a redução de uma multa por descumprimento do fair play financeiro, inicialmente fixada em 60 milhões de euros e posteriormente reduzida para 15 milhões.

Em outubro do ano passado, Laporta participou da cúpula da Uefa em Roma, marcando a reaproximação institucional. Meses depois, durante um evento da Fundació Cruyff, o dirigente confirmou publicamente a decisão de abandonar a Superliga.

— O Barcelona tem uma posição clara e isso já é do conhecimento de quem é responsável. Estamos próximos da Uefa e da EFC. Consideramos importante participar desse ambiente e contribuir para melhorias dentro dessas entidades. Há disposição, tanto da Uefa quanto da EFC, para esse reenquadramento, e estamos decididos a dar esse passo — afirmou Laporta na ocasião.

Joan Laporta é presidente do Barcelona (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Entenda mais da proposta feita pela Superliga à Uefa

A ideia mantém o formato com 36 clubes classificados a partir das ligas nacionais, como já acontece no modelo atual. A principal novidade está na divisão desses clubes em dois grupos distintos, que só voltariam a se encontrar na fase eliminatória da competição.

Nesse novo modelo, os 18 primeiros colocados no ranking da Uefa formariam um grupo e fariam oito jogos entre si na primeira fase. Isso aumentaria o número de partidas entre os times mais fortes da Europa — como o duelo entre Barcelona e PSG, por exemplo, que aconteceu na 2ª rodada da Champions League.

Já os times classificados entre o 19º e o 36º lugar estariam em outro grupo e também jogariam oito partidas, mas contra adversários teoricamente do mesmo nível, com confrontos definidos por sorteio — um sistema parecido com o atual.

Ao fim da primeira fase, as oito melhores equipes do grupo principal (formado pelos clubes mais bem ranqueados pela Uefa) avançariam direto às oitavas de final, como já acontece hoje na Liga dos Campeões.

Enquanto isso, outras 16 equipes, entre os dois grupos, disputariam uma espécie de repescagem, chamada de 32 avos de final. Esse modelo também já existe na atual Champions League.

O sistema de confronto seria baseado na classificação final da primeira fase: por exemplo, o 9º colocado do Grupo 1 enfrentaria o time com menor pontuação do Grupo 2. E assim por diante, até se definirem os últimos classificados para as oitavas.

