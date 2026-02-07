menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

VÍDEO: veja o primeiro gol de Rayan pelo Bournemouth na Premier League

Camsia 37 igualou o marcador na partida contra o Aston Villa

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
13:31
Atualizado há 2 minutos
FBL-ENG-PR-WOLVES-BOURNEMOUTH
imagem cameraAlex Scott e Rayan comemoram gol do Bournemouth contra Wolverhampton na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Iluminado! Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa do Bournemouth na partida contra o Aston Villa, realizada no Villa Park neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), válida pela 25ª rodada da Premier League. O tento igualou o placar para os mandantes, que estavam em desvantagem parcial desde o primeiro tempo, e a partida terminou em 1 a 1.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o gol? ⚽

O Aston Villa abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Morgan Rogers marcou com um chute forte pelo lado direito, após assistência de Jadon Sancho, também pelo lado direito.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, aos 10 minutos, a joia brasileira se destacou de forma decisiva. Rayan recebeu a bola pelo lado direito, conduziu com tranquilidade até a área e finalizou de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro. Abaixo, veja o lance:

Matéria em atualização...

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

rayan (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Rayan celebra gol pelo Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias