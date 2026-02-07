VÍDEO: veja o primeiro gol de Rayan pelo Bournemouth na Premier League
Camsia 37 igualou o marcador na partida contra o Aston Villa
- Matéria
- Mais Notícias
Iluminado! Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa do Bournemouth na partida contra o Aston Villa, realizada no Villa Park neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), válida pela 25ª rodada da Premier League. O tento igualou o placar para os mandantes, que estavam em desvantagem parcial desde o primeiro tempo, e a partida terminou em 1 a 1.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi o gol? ⚽
O Aston Villa abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Morgan Rogers marcou com um chute forte pelo lado direito, após assistência de Jadon Sancho, também pelo lado direito.
Na segunda etapa, aos 10 minutos, a joia brasileira se destacou de forma decisiva. Rayan recebeu a bola pelo lado direito, conduziu com tranquilidade até a área e finalizou de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro. Abaixo, veja o lance:
Matéria em atualização...
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias