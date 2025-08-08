Estevão inicia um novo capítulo da sua carreira ao vestir a camisa do Chelsea na temporada 2025/26. Antes da mudança de ares, destacou-se no futebol brasileiro, ainda aos 17 e 18 anos, com atuações de alto nível pelo Palmeiras. Seu desempenho chamou a atenção internacional e lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Kopa, concedido pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo sub-21. O reconhecimento, anunciado na quinta-feira (7), integra a cerimônia da Bola de Ouro.

Em uma temporada e meia como profissional, Estevão somou 25 gols e 15 assistências pelo Verdão. Na meteórica passagem, conquistou dois títulos importantes: o Brasileirão de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024. Confira as declarações do jovem brasileiro abaixo, em entrevista ao Jornal Nacional, da "TV Globo", sobre sua presença na cerimônia da Bola de Ouro.

Reação ao ser indicado 😱

— Eu recebi essa notícia quando estava saindo do treino. Cheguei no vestiário, peguei meu celular e vi que todo meu staff tinha mandando mensagem no meu Instagram. Cara, fiquei muito feliz com essa indicação por tudo que isso representa. Representa um trabalho feito, resiliência, trabalho duro. Então fico muito feliz.

— Cara, é loucura. Eu tenho um ano e meio de profissional, e as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Mas, graças a Deus, está tudo acontecendo do melhor jeito possível, tudo do bom e do melhor. Agora ainda mais com essa indicação, sabendo que todo o meu esforço e meu trabalho vêm sendo valorizados e que eu tenho seguido os melhores passos. Então é incrível.

Base sólida no Palmeiras 🐷

— Eles foram fundamentais para mim. Geralmente no primeiro ano você acostuma e ainda está se adaptando ao jogo do profissional, a outro tipo de jogo em relação ao da base.

— Mas, graças a meus companheiros, ao Abel, à comissão técnica e ao Palmeiras, eles me proporcionaram tudo que eu precisava para me adaptar o mais rapidamente possível, então eles foram fundamentais porque construíram ao meu redor o que eu precisava para me destacar e fazer o meu melhor em campo.

Estêvão durante a passagem pelo Palmeiras, em 2025 (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Reconhecimento antecipado no futebol 🏆

— Não tão rápido porque eu tenho 18 anos ainda, nem é idade de sub-21. Então é algo incrível. As coisas na minha vida estão acontecendo muito rápido, mas Deus tem dado oportunidade todos os dias de estar construindo uma carreira incrível para mim, e estou muito feliz por isso.

