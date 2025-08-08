Uma nova rodada da MLS se inicia neste sábado, e a liga norte-americana segue sua estratégia de ampliar a influência pelo mundo no mercado da bola. Com aumento das receitas e grande poder econômico, a liga segue investindo forte para atrair cada vez mais nomes de peso no futebol mundial. Um dos principais responsáveis é Lionel Messi.

Somente na atual janela de transferências, por exemplo, o volante argentino De Paul trocou o Atlético de Madrid pelo Inter Miami, em transferência estimada em 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões). Já o sul-coreano Son Heung Min, titular do Tottenham, deve ser a nova contratação mais cara da história da liga. Segundo a imprensa inglesa, o Los Angeles FC pagará cerca de 20 milhões de libras (R$ 146 milhões) pela contratação do jogador.

Son aplaude torcida em despedida do Tottenham durante a pré-temporada; Jogador vai para a MLS (Foto: Anthony Wallace/AFP)

Em fevereiro, os clubes da MLS já haviam indicado um aumento no poderio financeiro, com a contratação do centroavante marfinense Emmanuel Lattle Lath pelo Atlanta, por 21,25 milhões de euros, valor que consolidou a transação, à época, como a mais cara realizada por um clube de futebol nos Estados Unidos.

Antes de todos esses nomes, o próprio Los Angeles FC já havia buscado o goleiro Lloris e o atacante Giroud, campeões mundiais com a França em 2018. O Inter Miami também já havia se destacado com as contratações de estrelas de renome como o volante Sergio Busquets, o lateral Jordi Alba e o centroavante Luis Suárez. Mas quem puxou a fila foi o astro argentino Lionel Messi, que inaugurou a nova leva de contratações de estrelas internacionais na MLS, ao fechar com a equipe de Miami em junho de 2023.

— Os clubes, as ligas e demais entidades norte-americanas têm trabalhado em conjunto para fortalecer o futebol local. É evidente que a chegada do Messi foi uma jogada estratégica e que deu grande impulso a esse movimento. A força dele influenciou não somente a MLS, mas também colocou os EUA em posição de destaque no cenário esportivo — aponta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional de experiências esportivas premium e que possui escritório nos EUA.

Desde então, a MLS com Messi também tem atraído mais visibilidade e receitas. Entre o final de 2024 e o início de 2025, por exemplo, a SponsorUnited divulgou estudos que apontavam para um crescimento de 18% no faturamento em relação à temporada anterior, além de também evidenciar uma alta de 13% nas receitas com patrocínios da liga, que alcançou uma arrecadação de 665 milhões de dólares nesse quesito.

O crescimento também pôde ser visto nas transmissões, principalmente após a chegada de Messi. O MLS Season Pass, por exemplo, pacote de streaming da Apple TV para transmissão das partidas da liga, saltou de 6 mil para 110 mil assinantes somente no dia da estreia do argentino pelo Inter Miami. Já segundo dados revelados recentemente pelo executivo e comissário da MLS Don Garber, a média de audiência da liga na Apple TV teve um crescimento de 50% em 2025, chegando a 120 mil espectadores únicos por jogo.

Com o Inter Miami, como um dos maiores expoentes, a MLS tem ganho maior representatividade com a exploração do mercado estrangeiro, como a realização de transmissões pelo Tik Tok com uma câmera focada exclusivamente no Messi, visando atrair novos clubes.

Influência de Messi na MLS

Outros dos projetos vinculados ao Messi na MLS também reforçam a expansão. Um dos exemplos mais recentes é a exposição The Messi Experience - A Dream Come True, que conta de maneira imersiva a trajetória do craque argentino, desde a infância em Rosário ao título da Copa do Mundo em 2022 e a chegada à MLS, para defender o Inter Miami. Após passar por cidades como Miami, Los Angeles e Buenos Aires, a atração passará por outras cidades ao redor do mundo e atualmente está em cartaz em São Paulo. A exposição alia tecnologias de ponta, inteligência artificial e interatividade para levar os visitantes a uma viagem pela brilhante carreira do jogador.

Entre outras ações para atrair novos públicos, a liga também anunciou, em julho, que a EA Sports, gigante da indústria dos games, passaria a exibir quatro partidas das equipes do campeonato, com transmissões pelo EA FC Mobile, aplicativo para celulares desenvolvido pela empresa de games para jogos de futebol online.

