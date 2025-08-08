Dortmund gasta parte do orçamento de contratações com reforma da cozinha
Clube alemão tem apenas um reforço confirmado nesta janela de transferências
O Borussia Dortmund precisou destinar parte do orçamento previsto para contratações a outro fim inusitado. O clube teve de investir na reforma da cozinha do estádio Signal Iduna Park, após inspeção da vigilância sanitária em 2024 apontar que a estrutura estava “ultrapassada e desautorizada”, segundo o jornal alemão "Bild".
O custo da obra é de estimados 11 milhões de euros (cerca de R$ 60,5 milhões). Desta forma, a modernização das instalações foi priorizada pela diretoria, o que tem reduzido a movimentação do clube no mercado de transferências nesta janela.
Até o momento, o único reforço aurinegro confirmado é o meio-campista Jobe Bellingham, contratado por 30,5 milhões de euros (R$ 167 milhões) junto ao Sunderland, ainda antes do Mundial de Clubes. Mesmo com receitas de aproximadamente € 68,75 milhões (R$ 378,1 milhões) em vendas de jogadores e outros € 18 milhões (R$ 99 milhões) pela classificação à fase de grupos da Uefa Champions League 2025/26, o Dortmund não investiu em grandes contratações.
Dortmund na busca por mais reforços
Apesar dos problemas estruturais e da pouca movimentação na janela até aqui, o Borussia segue buscando opções no mercado de transferências. Segundo a "Sky Sports", o clube teve uma proposta de empréstimo com opção de compra por Facundo Buonanotte recusada pelo Brighton.
Além disso, o Dortmund estaria negociando a contratação de Fábio Silva, atacante português do Wolverhampton, e de Carney Chukwuemeka, meio-campista que pertence ao Chelsea e esteve emprestado aos Aurinegros na última temporada. Por fim, ainda há a possibilidade de retorno de Jadon Sancho, fora dos planos do Manchester United, que teve duas passagens pelo clube alemão.
