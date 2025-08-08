menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Dortmund gasta parte do orçamento de contratações com reforma da cozinha

Clube alemão tem apenas um reforço confirmado nesta janela de transferências

Kovac em treino do Dortmund na véspera de jogo contra o Barcelona, pela Champions
imagem cameraTécnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac em treino da equipe (Foto: Ina Fassbender/AFP)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/08/2025
11:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Borussia Dortmund precisou destinar parte do orçamento previsto para contratações a outro fim inusitado. O clube teve de investir na reforma da cozinha do estádio Signal Iduna Park, após inspeção da vigilância sanitária em 2024 apontar que a estrutura estava “ultrapassada e desautorizada”, segundo o jornal alemão "Bild".

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Manchester City não cumpre ‘ameaça’ de Guardiola; técnico pode sair do clube

O custo da obra é de estimados 11 milhões de euros (cerca de R$ 60,5 milhões). Desta forma, a modernização das instalações foi priorizada pela diretoria, o que tem reduzido a movimentação do clube no mercado de transferências nesta janela.

Até o momento, o único reforço aurinegro confirmado é o meio-campista Jobe Bellingham, contratado por 30,5 milhões de euros (R$ 167 milhões) junto ao Sunderland, ainda antes do Mundial de Clubes. Mesmo com receitas de aproximadamente € 68,75 milhões (R$ 378,1 milhões) em vendas de jogadores e outros € 18 milhões (R$ 99 milhões) pela classificação à fase de grupos da Uefa Champions League 2025/26, o Dortmund não investiu em grandes contratações.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dortmund na busca por mais reforços

Apesar dos problemas estruturais e da pouca movimentação na janela até aqui, o Borussia segue buscando opções no mercado de transferências. Segundo a "Sky Sports", o clube teve uma proposta de empréstimo com opção de compra por Facundo Buonanotte recusada pelo Brighton.

continua após a publicidade

Além disso, o Dortmund estaria negociando a contratação de Fábio Silva, atacante português do Wolverhampton, e de Carney Chukwuemeka, meio-campista que pertence ao Chelsea e esteve emprestado aos Aurinegros na última temporada. Por fim, ainda há a possibilidade de retorno de Jadon Sancho, fora dos planos do Manchester United, que teve duas passagens pelo clube alemão.

Jobe Bellingham - Borussia Dortmund
Único reforço do Borussia Dortmund até aqui nesta temporada, Jobe Bellingham é eleito melhor em campo em partida do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias