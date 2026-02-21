menu hamburguer
Estêvão sofre lesão de última hora e desfalca Chelsea na Premier League

Jogador sentiu um problema na coxa e passará por ressonância magnética

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/02/2026
11:24
Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)
O Chelsea enfrenta o Burnley neste sábado (21), pela 27ª rodada da Premier League, com um desfalque de última hora. O atacante Estêvão não foi relacionado para a partida e sequer está no banco de reservas. A ausência do brasileiro virou mistério até a divulgação da escalação, quando o jornalista Bobby Vincent, que cobre o clube para o "The Mirror" e "Football London", informou que o jogador sentiu um problema na coxa e passará por uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão.

Buscando entrar no G-4 da Premier League, o técnico Liam Rosenior escalou o Chelsea o mais próximo possível da força máxima. A equipe enfrenta o Burnley, que está na zona de rebaixamento, e o treinador optou por manter a base considerada titular.

Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)
Sem Estêvão, veja a escalação do Chelsea 🔵

Sem Estêvão, Rosenior definiu o time com Sánchez no gol; Reece James na lateral direita, Fofana e Chalobah como dupla de zagueiros e Malo Gusto na esquerda. No meio-campo, o tridente formado por Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández. No ataque, Cole Palmer e Pedro Neto abrem pelas pontas, com João Pedro como referência na área.

⚽ GOL: Sánchez
⚽ LTD: Reece James
⚽ ZAG: Fofana
⚽ ZAG: Chalobah
⚽ LTE: Malo Gusto
⚽ MEI: Caicedo
⚽ MEI: Andrey Santos
⚽ MEI: Enzo Fernández
⚽ ATA: Cole Palmer
⚽ ATA: João Pedro
⚽ ATA: Pedro Neto

