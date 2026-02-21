Estêvão sofre lesão de última hora e desfalca Chelsea na Premier League
Jogador sentiu um problema na coxa e passará por ressonância magnética
- Matéria
- Mais Notícias
O Chelsea enfrenta o Burnley neste sábado (21), pela 27ª rodada da Premier League, com um desfalque de última hora. O atacante Estêvão não foi relacionado para a partida e sequer está no banco de reservas. A ausência do brasileiro virou mistério até a divulgação da escalação, quando o jornalista Bobby Vincent, que cobre o clube para o "The Mirror" e "Football London", informou que o jogador sentiu um problema na coxa e passará por uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Buscando entrar no G-4 da Premier League, o técnico Liam Rosenior escalou o Chelsea o mais próximo possível da força máxima. A equipe enfrenta o Burnley, que está na zona de rebaixamento, e o treinador optou por manter a base considerada titular.
Sem Estêvão, veja a escalação do Chelsea 🔵
Sem Estêvão, Rosenior definiu o time com Sánchez no gol; Reece James na lateral direita, Fofana e Chalobah como dupla de zagueiros e Malo Gusto na esquerda. No meio-campo, o tridente formado por Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández. No ataque, Cole Palmer e Pedro Neto abrem pelas pontas, com João Pedro como referência na área.
⚽ GOL: Sánchez
⚽ LTD: Reece James
⚽ ZAG: Fofana
⚽ ZAG: Chalobah
⚽ LTE: Malo Gusto
⚽ MEI: Caicedo
⚽ MEI: Andrey Santos
⚽ MEI: Enzo Fernández
⚽ ATA: Cole Palmer
⚽ ATA: João Pedro
⚽ ATA: Pedro Neto
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias