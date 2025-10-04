menu hamburguer
Cucurella rasga elogios a Estêvão após gol decisivo em Chelsea x Liverpool

Brasileiro foi elogiado por ex-jogador dos Reds

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
16:18
Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea
imagem cameraEstêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
O lateral-esquerdo Marc Cucurella rasgou elogios a Estêvão após o gol decisivo do brasileiro na vitória do Chelsea sobre o Liverpool. O espanhol entende que o jovem de 18 anos entrou na partida com muita personalidade.

- Ele entrou em seu primeiro jogo contra o Liverpool na Premier League, e a partida estava em um ritmo muito rápido. Ele demonstrou muita personalidade. O Estêvão merece esse momento. Nunca é fácil se adaptar e ele foi muito bem.

No duelo entre Chelsea e Liverpool, Estêvão chegou ao primeiro gol marcado em uma partida oficial pelos Blues. Além de ter balançado as redes, o brasileiro também foi muito participativo e responsável por criar diversas jogadas de perigo em favor da equipe londrina.

Com o gol de Estêvão, o Chelsea chegou aos 11 pontos e subiu para a 6ª colocação da Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca se aproxima da zona de classificação para a Champions League e está a cinco pontos do Arsenal, que é o líder do Campeonato Inglês.

Estêvão é elogiado por atuação em Chelsea x Liverpool

Além de Cucurella, Estêvão foi elogiado por diversos comentaristas e ex-jogadores ingleses por conta de sua atuação em Chelsea x Liverpool. Ex-atacante dos Reds, Daniel Sturridge foi um dos mais entusiastas com o jovem brasileiro.

- Esses gols fazem uma carreira do jogador. Como um ponta, seu trabalho é estar na segunda trave e fazer esses toques. O tempo e a conexão de Estêvão são brilhantes. Na idade dele, ter a consciência de fazer isso é fantástico.

Com a Data Fifa, Estêvão se apresentará à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti com muita moral. O jovem estará à disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

Estêvão é abraçado por Palmer após vitória do Chelsea sobre o Liverpool
Estêvão é abraçado por Palmer após vitória do Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

