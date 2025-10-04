menu hamburguer
Atitude de técnico do Chelsea após gol de Estêvão viraliza

Brasileiro marca primeiro gol com a camisa dos Blues

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
15:52
Atualizado há 2 minutos
Técnico do Chelsea, Enzo Maresca comemora gol marcado por Estêvão sobre o Liverpool
imagem cameraTécnico do Chelsea, Enzo Maresca comemora gol marcado por Estêvão sobre o Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
A comemoração de Enzo Maresca após o gol de Estêvão que deu a vitória para o Chelsea sobre o Liverpool viralizou. O treinador deixou sua área técnica e saiu correndo em direção ao brasileiro e aos outros jogadores para celebrar o triunfo por 2 a 1 de sua equipe.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A atitude de Enzo Maresca no gol de Estêvão chegou a ser comparada com as comemorações de José Mourinho no período em que o Special One comandava o Chelsea. Outros chegaram a lembrar de Thomas Tuchel na celebração de um gol dos Blues sobre o Tottenham.

No duelo entre Chelsea e Liverpool, Estêvão iniciou a partida no banco de reservas por opção de Enzo Maresca. No entanto, o brasileiro foi acionado aos 29 minutos do segundo tempo e foi responsável por mudar a partida, inclusive marcando seu primeiro gol com a camisa dos Blues.

Com Estêvão decisivo, o Chelsea chegou aos 11 pontos e subiu para a 6ª colocação da Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca se aproxima da zona de classificação para a Champions League e está a cinco pontos do Arsenal, que é o líder do Campeonato Inglês.

Web viraliza reação de técnico do Chelsea em gol de Estêvão

- Enzo Maresca fez como José (Mourinho).

- Enzo Maresca ficando completamente louco

Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea
Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

