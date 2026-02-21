Torcedores mandam recado para Ancelotti após gol de João Pedro: 'Dor de cabeça'
Brasileiro chegou ao sétimo gol nos últimos dez jogos
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa do Mundo se aproxima e a expectativa em cima dos jogadores brasileiros só aumenta. Um dos candidatos à camisa 9 da Seleção Brasileira, João Pedro anotou um gol pelo Chelsea e os torcedores mandaram um recado para o técnico Carlo Ancelotti nas redes sociais.
Mexicanos reagem a primeiro gol de Raphael Veiga: ‘Não quero criar falsas esperanças’
Fora de Campo
CR7 não joga sozinho: os números que explicam o ataque do Al-Nassr
Futebol Internacional
Estêvão vale mais que todos os jogadores do Burnley, adversário do Chelsea
Lance! Biz
➡️Estêvão sofre lesão de última hora e desfalca Chelsea na Premier League
Apesar de muitas opções no ataque, os torcedores brasileiros apontam o camisa 20 do Chelsea como grande postulante a integrar o grupo que disputará a Copa do Mundo. Além de João Pedro, outros nomes foram citados nas redes sociais. Confira os comentários abaixo:
João Pedro abriu o placar para o Chelsea contra o Burnley, em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League. Este é o sétimo gol do brasileiro desde a estreia de Liam Rosenior no comando da equipe. Com a chegada do treinador inglês, o jovem atacante cresceu de produção e se firmou como titular dos Blues.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias