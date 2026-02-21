menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores mandam recado para Ancelotti após gol de João Pedro: 'Dor de cabeça'

Brasileiro chegou ao sétimo gol nos últimos dez jogos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/02/2026
12:50
João Pedro - Chelsea
imagem cameraJoão Pedro é um dos nomes cotados para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Justin Tallis/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Mundo se aproxima e a expectativa em cima dos jogadores brasileiros só aumenta. Um dos candidatos à camisa 9 da Seleção Brasileira, João Pedro anotou um gol pelo Chelsea e os torcedores mandaram um recado para o técnico Carlo Ancelotti nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Estêvão sofre lesão de última hora e desfalca Chelsea na Premier League

João Pedro - Chelsea
João Pedro comemora gol marcado pelo Chelsea (Foto: Justin Tallis/AFP)

Apesar de muitas opções no ataque, os torcedores brasileiros apontam o camisa 20 do Chelsea como grande postulante a integrar o grupo que disputará a Copa do Mundo. Além de João Pedro, outros nomes foram citados nas redes sociais. Confira os comentários abaixo:

João Pedro abriu o placar para o Chelsea contra o Burnley, em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League. Este é o sétimo gol do brasileiro desde a estreia de Liam Rosenior no comando da equipe. Com a chegada do treinador inglês, o jovem atacante cresceu de produção e se firmou como titular dos Blues.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias