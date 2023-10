POUCA DOMINÂNCIA

A equipe dos Estados Unidos, que não empolgaram na última Copa do Mundo, encararam uma dura realidade em 2023. Com mais jogos do que as seleções mais badaladas, a equipe conseguiu vencer a Liga das Nações da Concacaf em junho, após triunfo contra o Canadá na final. Porém, na Copa Ouro, não tiveram o mesmo desempenho, passando nos pênaltis contra os canadenses, ainda nas quartas, mas caindo para o Panamá na fase seguinte, também na marca da cal. Além disso, em amistosos contra times mais encorpados, perdeu para a Sérvia em janeiro e ficou no empate contra Colômbia e México.