O estafe de Yan acredita que o fato do atleta ter vestido a Amarelinha e, sobretudo, ter conseguido jogar será o suficiente para que ele tenha chances no Manchester City até, no máximo, a próxima temporada. Isso porque, a contratação dele pelo clube inglês foi um pedido do próprio treinador Pep Guardiola. Ao solicitar a compra do atleta brasileiro, o técnico fez a equipe do Etihad dar um chapéu no Barcelona (ESP) e no Bayern de Munique (ALE), que também estavam interessados. O investimento feito foi de 6 milhões de euros, que na época significou cerca de R$ 30 milhões.