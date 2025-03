Espião e nazismo: ex-treinador ironiza Thomas Tuchel na Inglaterra

Renomado treinador do futebol inglês, Harry Redknapp não é apoiador de Thomas Tuchel na seleção da Inglaterra. Em fala recente, o ex-comandante causou polêmica fazendo fortes acusações contra o técnico alemão, inclusive, o ironizando com uma saudação que faz alusão ao nazismo.

Presente em um evento, Harry Redknapp abriu o jogo sobre a escolha da FA (Associação de Futebol da Inglaterra) acerca da escolha de Thomas Tuchel como técnico da Inglaterra. Para ele, o alemão é um espião que não merece confiança.

— Eu não sei. Vou ser honesto com vocês. Eu acho que ele é um espião alemão. Estou dizendo para vocês. De verdade. Ele foi mandado para nos ferrar — comentou. O vídeo da fala, divulgado pelo jornal inglês "The Guardian", conta também com Redknapp fazendo o gesto da seudação nazista com o braço esquerdo. A plateia local riu de sua ação.

Thomas Tuchel é apenas o terceiro estrangeiro a comandar a seleção inglesa, sendo o primeiro alemão. Antes, Fabio Capello (Itália) e Sven-Göran Eriksson (Suécia) foram os outros nomes. Mesmo sendo o técnico de diversos times da Inglaterra, como Tottenham e West Ham, Harry Redknapp nunca comandou o English Team.

Redknapp não é o primeiro inglês a demonstrar antipatia pela Alemanha, já que os dois países possuem disputas históricas envolvendo economia e política, intensificadas por eventos como as guerras mundiais.

Os comentários de Redknapp foram feitos antes da estreia de Thomas Tuchel pela Inglaterra. Nos dois primeiros testes, o alemão correspondeu bem, vencendo os compromissos frente a Albânia e Letônia pelas rodadas iniciais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A próxima Data Fifa está marcada para acontecer apenas em junho.