Torneio mais antigo na história do futebol, a Copa da Inglaterra caminha para a reta final de sua atual edição e perto de coroar um novo campeão. Diferente dos últimos anos, apenas o Manchester City entre os seis grandes está presente nas quartas de final. Neste sentido, o peso do título varia, e muito, para as equipes restantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do Manchester City, outros sete times ainda sonham com o título da Copa da Inglaterra. São eles: Fulham, Crystal Palace, Preston, Aston Villa, Nottingham Forest, Brighton e Bournemouth. Dentre os nomes em questão, apenas Preston, Villa e Forest já foram campeões.

continua após a publicidade

Desta forma, para muitos dos times, o torneio que é deixado de lado por times grandes é uma chance da vida. Neste sentido, o Lance! avalia o peso dele para cada uma das equipes.

Aston Villa

Jogadores do Aston Villa celebrando gol contra o Brugge na Champions League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Em alta há alguns anos por estar disputando competições continentais, o Aston Villa quer sair da fila de espera de troféus. Campeão sete vezes da Copa da Inglaterra, mesmo número do Manchester City, os Lions não sabem o que é subir no lugar mais alto de um pódio há 29 anos.

continua após a publicidade

Mesmo nas quartas de final da Liga dos Campeões, a grande chance do Aston Villa sair da fila de espera é justamente na Copa da Inglaterra, que enfrentará o modesto Preston nas quartas e, por conta do grande investimento, é um dos favoritos ao título.

Bournemouth

Reprodução / Instagram

Sem um título de expressão sequer em sua história, o Bournemouth é um dos projetos de mais surpresa na temporada. Apostando todas as suas fichas na Copa da Inglaterra, terá de superar o Manchester City pela segunda vez no calendário para seguir vivo. A maior conquista do clube foi em 2014/15, quando venceu a Championship, segunda divisão inglesa.

Brighton

(Foto: Reprodução / Instagram)

Case de sucesso no futebol inglês e mundial nos últimos anos, o Brighton busca finalmente ter seu projeto validado por meio a conquista de títulos. Vice em 1983, os Seagulls não conquistam um troféu de expressão desde 1910, quando venceram a Supercopa da Inglaterra.

Crystal Palace

Adam Wharton é um dos destaques do Crystal Palace, apesar de lesão que o deixou fora por bastante tempo (Foto: Divulgado/Instagram)

Nunca presente em uma final de Copa da Inglaterra, o Palace soma mais de 100 anos, porém, poucos títulos, sendo nenhum de expressão Neste sentido, a conquista na atual temporada significa escrever o principal capítulo de sua história.

Fulham

Andreas Pereira em ação pelo Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Com uma base de jogadores brasileiros, como Andreas Pereira e Rodrigo Muniz, o Fulham foi vice da Copa da Inglaterra em 1975. Desde então, não conseguiu voltar para a final. Ao longo de sua história, o clube sempre foi considerado um dos menores de Londres. Em seu currículo, poucas conquistas, com destaque para a extinta Taça Intertoto da UEFA em 2002.

Manchester City

Oli Scarff / AFP

Favorito ao título, o Manchester City dará mais importância que o normal para a Copa da Inglaterra. Isso porque o torneio é a última chance do time de Pep Guardiola conquistar um troféu na temporada, já que caiu de forma precoce na Champions, Copa da Liga e não pode mais alcançar o Liverpool na Premier League.

Sete vezes campeão do torneio, o City também entra "mordido" por ter sido derrotado na decisão da temporada passada, pelo rival Manchester United, em Wembley.

➡️ ‘Não sinto decepção ou arrependimento’, dispara Guardiola sobre eliminação da Champions

Nottingham Forest

Murillo, ex-Corinthians, e Morato, ex-São Paulo, em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/Instagram)

Vivendo sua temporada de Cinderela, o Forest é o terceiro colocado da Premier League. Além do bom desempenho no campeonato, o time, que foi multicampeão no século passado, quer voltar ao topo do país com um troféu de expressão. São dois títulos de Copa da Inglaterra para o Forest, sendo o último em 1959.

Preston North End

Grande zebra da Copa da Inglaterra até aqui, o Preston é o único time da segunda divisão ainda vivo na competição. Bicampeão do torneio, busca surpreender a todos para ser campeão pela primeira vez desde 1938.

Jogos e horários das quartas de final da Copa da Inglaterra