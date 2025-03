Torneio mais antigo do futebol, a Copa da Inglaterra conta com histórias únicas ao longo dos anos. Para a próxima semana, uma nova, e polêmica, será escrita. Isso porque o jogo entre Preston North End e Aston Villa, no dia 30 de março, válido pelas quartas de final, não seguirá uma regra imposta em relação aos três outros duelos.

O jogo em questão não contará com o impedimento semiautomático, sistema que traça as linhas de forma imediata para identificar um jogador fora de posição. Por conta de problemas com a arbitragem, a FA (Associação de Futebol da Inglaterra) instaurou como regra obrigatória o uso do mecanismo nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Entretanto, não no jogo entre Aston Villa e Preston.

Isso se deve ao fato de que o Deepdale, estádio do Preston, não suporta a estrutura necessária para comportar o sistema. Neste sentido, o duelo contra o Aston Villa terá apenas o auxílio do árbitro de vídeo (VAR). A decisão não agradou ao time de Birmingham.

— Sinceramente, não consigo acreditar nisso. São apenas quatro jogos. Como é que não conseguem providenciar as mesmas instalações num campo da Championship? Nesta situação, com toda a controvérsia em torno da regra do fora de jogo, imagino que o Aston Villa se sentirá tão desconfortável quanto o Preston — disse Bryan King, ex-scout do Aston Villa.

(Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Preston e Aston Villa será o único jogo em um estádio da Championship, segunda divisão inglesa. Sendo assim, a estrutura é mais antiga e precária em relação aos outros. As três partidas restantes serão realizadas na casa de times da Premier League: Fulham x Crystal Palace, Brighton x Nottinham Forest e Bournemouth x Manchester City.

A regra da Copa da Inglaterra consta a definição das partidas e seus respectivos mandos de acordo com sorteio. Neste sentido, não interfere a qualidade e divisão do time para que jogue em casa ou como visitante.

Quartas de final da Copa da Inglaterra

As quartas de final da Copa da Inglaterra serão disputadas entre os dias 29 e 30 de março. Fulham entra em campo, em casa, contra o Crystal Palace sábado, às 08h15 (de Brasília). Às 13h15 (de Brasília) é a vez de Brighton x Nottinham Forest. Já no domingo Preston encara o Aston Villa, às 9h30 (de Brasília), enquanto Bournemouth joga contra o Manchester City, em casa, às 12h30 (de Brasília). Os vencedores garantem vaga na semifinal da competição.