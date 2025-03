Visando manter seus jogadores em ritmo de jogo durante a Data Fifa, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, organizou um jogo-treino contra o sub-21. Fato é que o resultado não ocorreu como o esperado, já que os garotos surpreenderam o time principal com uma contundente vitória por 3 a 0.

O jogo-treino sequer durou os 90 minutos de uma partida oficial. Donnel McNeilly, de apenas 19 anos, marcou dois gols. O time do sub-21 também contou com jogadores do sub-16 para compor o elenco.

Mesmo sendo apenas uma atividade interna, o resultado frustrou o treinador, que cancelou um dia de folga dos jogadores do time principal em virtude da derrota. Informações do "The Athletic" indicam que Maresca ficou "desapontado" com o que viu.

A ideia do técnico partiu do fato de que o Chelsea retorna aos gramados apenas na próxima quinta-feira, dia 3 de abril. O primeiro fim de semana pós-data Fifa será voltado para os jogos de quartas de final da Copa da Inalgaterra, a qual os Blues já foram eliminados.

Ainda vivo na disputa pelo título da Conference League, em que está nas quartas de final, o Chelsea mira vaga na próxima Champions via Premier League. Restam nove partidas para a equipe de Enzo Maresca e companhia. Passadas 28 rodadas, os Blues figuram o quarto lugar, um ponto acima do Manchester City.

Técnico do Chelsea desde o início da temporada, Enzo Maresca vem carregando a responsabilidade de comandar a renovação do time. Mesmo longe de grandes conquistas nos últimos anos, a equipe londrina vem sendo uma das que mais faz investimentos visando o futuro.

O último jogo da equipe foi no dia 16 de março. Na ocasião, os Blues perderam o clássico contra o Arsenal por 1 a 0. A janela da última partida até a próxima será de 18 dias, tempo o suficiente para recuperar lesionados, mas também diminuir o ritmo da temporada.