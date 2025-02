O ex-zagueiro Gerard Piqué concedeu uma entrevista exclusiva ao "Marca" e comparou o elenco atual do Barcelona com o de sua época, que foi bastante badalado e por muitas vezes imbatível. Para o espanhol, revelou quais jogadores poderiam ter espaço no Barça de 2008-09 e citou o brasileiro Raphinha.

continua após a publicidade

➡️Assista ao vídeo de como ficará o novo Camp Nou após reforma

- Estive muitos anos e coincidi com vários Barças, mas se te referes ao que ganhou o triplete, o sextete, aí… é que o nosso Barça era muito, muito Barça. Diria que uma das melhores equipes da história - começou.

- Não sei… diria poucos. No nosso Barcelona havia grandes jogadores. É verdade que é uma pena não pôr um Lamine [Yamal], um Cubarsí ou um Raphinha, que agora está a um grande nível, mas é evidente que nesse Barça tínhamos nessas posições Messi, Puyol, Villa, Henry ou Eto'o… Estamos falando de jogadores muito, muito top - analisou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Gerard Piqué foi um dos principais jogadores do Barcelona na história (Foto: PAU BARRENA / AFP)

O atual elenco do Barcelona tem semelhanças com os grandes times do Barcelona que Piqué foi peça fundamental, principalmente devido às ligações com a base do clube, La Masia, nas contratações para a equipe principal das estrelas adolescentes Lamine Yamal e Pau Cubarsi.

Além disso, também houve as contratações de Pedri e Gavi ainda quando jovens, enquanto o clube se prepara para o futuro.

Embora longe do Barcelona e dos gramados desde que anunciou sua aposentadoria, em 2022, Piqué confirmou que continua acompanhando o elenco, agora comandado por Hansi Flick, e exaltou as atuações dos jogadores que estão no time.

continua após a publicidade

- Sim, gosto muito deste Barça. As pessoas estão muito comprometidas, o fato de ter muitos jovens vindos de La Masía faz com que os torcedores se identifiquem (com o time). Eles têm vontade, parecem sedentos, dá para ver que têm talento, além de muita vontade e esperança de ganharem títulos - opinou o ex-zagueiro campeão.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Temporada do Barça 2008-09

O Barcelona começou uma nova era na temporada 2008-09 com Pep Guardiola no comando. O técnico levou a equipe à primeira tríplice coroa na história do futebol espanhol, sendo considerado um dos melhores times da história.

Na época, o Barça jogou um futebol brilhante durante toda a temporada, vencendo a Copa do Rei, La Liga e a Liga dos Campeões, além das conquistas da Supercopa da Espanha e Supercopa da Europa, mesmo após vender os ídolos Ronaldinho Gaúcho e Deco.

La Liga

Copa do Rei

Liga dos Campeões

Supercopa da Espanha

Supercopa da Uefa

Piqué x Raphinha no Barcelona

Um dos principais nomes da equipe e ídolo do Barcelona, Gerard Piqué chegou ao clube em 2008, permanecendo até 2022, quando anunciou sua aposentadoria. Pelo Barça, foram 616 jogos, 52 gols e inúmeros títulos, incluindo La Liga, Champions League e Mundial de Clubes da Fifa.

Já Raphinha chegou ao clube no ano que o ex-zagueiro retirou-se dos gramados. Desde então, o brasileiro entrou em campo 119 vezes e marcou 43 gols. Nesta temporada, o atacante permaneceu no Barcelona devido ao pedido do técnico Hansi Flick, que depositou confiança e ressaltou a importância do jogador. Ele, inclusive, virou um dos capitães do elenco.

Títulos de Piqué pelo Barça

La Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19 e 2022-23

Copa do Rei: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 e 2020–21

Liga dos Campeões da Uefa: 2008–09, 2010–11 e 2014–15

Supercopa da Espanha: 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018

Supercopa da Uefa: 2009, 2011 e 2015

Mundial de Clubes da Fifa: 2009, 2011 e 2015[49]

International Champions Cup: 2017

Troféu Joan Gamper: 2017

Títulos de Raphinha no Barça