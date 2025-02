O atacante Kylian Mbappé se prepara para o seu primeiro clássico contra o Atlético de Madrid. Em entrevista à "Real Madrid TV", o craque francês projetou o duelo deste sábado e demonstrou expectativa para fazer sua estreia, além de ressaltar a importância da vitória olhando a tabela de classificação.

- Será uma grande partida, muito importante. Minha primeira vez jogando esse clássico. Vou procurar jogar e ajudar o time e espero que a gente ganhe.

Por se tratar de um clássico, Mbappé foi questionado se há alguma preparação especial para entrar em campo. No entanto, o francês negou que mude sua postura por se tratar de clássico, ressaltando que o objetivo é o mesmo em todos os jogos, independentemente do adversário.

- Não, sempre com a mesma intenção de jogar para ganhar. Com a certeza que será um jogo importante para nosso time e os torcedores. Ao fim, o objetivo é sempre o mesmo: ganhar. Ganhar do Atleti, pela nossa atual situação, com a proximidade que eles estão da gente em La Liga. Nós temos que ganhar e faremos de tudo para isso.

Na tabela de classificação, o Real Madrid lidera com 49 pontos, enquanto o Atlético de Madrid ocupa a segunda colocação com 48 pontos. O resultado da partida pode determinar quem dormirá na liderança na 23ª rodada de La Liga.

Além da importância de vencer o clássico, Mbappé terá um outro desafio em campo: enfrentar companheiros da seleção da França. Sobre esse encontro, o atacante do Real Madrid classificou o embate como "mais fácil" do que se fosse algum jogador desconhecido.

- Ah, eu acho que é mais fácil jogar contra pessoas com quem tem boa relação, porque sabe que não é nada pessoal, que jogamos para defender nossa camisa e, no fim do jogo, somos amigos, mas durante a partida, nós sabemos que vou fazer tudo pelo Real Madrid. E, ao final da partida, somos amigos, mas eu tenho que ganhar.

- Tenho certeza que será um grande ambiente no Bernabéu, como sempre, e eles vão ajudar a gente para ganhar e queremos provar que somos a melhor equipe - concluiu Mbappé.

