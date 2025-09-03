menu hamburguer
Especialista em arbitragem expõe erro em lance polêmico de brasileiro na Premier League

Situação aconteceu último sábado (30), pela terceira rodada

FBL-ENG-PR-CHELSEA-FULHAM
imagem cameraJoão Pedro, revelado pelo Fluminense e camisa 20 do Chelsea (à esquerda), e Rodrigo Muniz, cria do Flamengo, camisa 9 do Fulham (à direita) (Foto: Justin Tallis/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/09/2025
15:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com mais um gol de João Pedro, o Chelsea venceu o clássico local com o Fulham por 2 a 0, no úlitmo sábado (30), por 2 a 0 no Stamford Bridge, pela terceira rodada da Premier League. No entanto, outro brasileiro também ganhou destaque no confronto, mas de forma negativa: Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo, foi protagonista de um lance polêmico ao cometer um pisão que resultou na anulação de um gol dos visitantes durante a partida.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar do resultado final, o confronto começou com uma notícia ruim para o Chelsea: a lesão de Liam Delap, que sentiu a parte posterior da coxa direita. Com a saída do centroavante, os Blues tiveram dificuldade para se encontrar e viram o Fulham dominar o confronto: primeiro, o jovem Josh King foi lançado no campo ofensivo com liberdade, cortou Tosin Adarabioyo e bateu no contrapé de Robert Sánchez para marcar, mas o gol foi anulado após revisão do árbitro Robert Jones por um pisão do brasileiro Rodrigo Muniz em Chalobah na origem da jogada. A decisão, inclusive, levou o técnico Marco Silva à loucura.

FBL-ENG-PR-CHELSEA-FULHAM
Revisão do VAR do gol do Fulham no primeiro tempo em Stamford Bridge (Foto: Justin Tallis/AFP)

Um lance muda tudo? 🤔

A Premier League mantém a prática de transparência em relação às decisões de arbitragem. Após a partida, Howard Webb, chefe da PGMOL — órgão responsável pela arbitragem do futebol profissional inglês —, explicou o processo que levou à anulação do gol do Fulham no primeiro tempo, em programa de televisão especializado, o Match Officials Mic'd Up.

Durante o episódio, foram divulgados os áudios da comunicação entre o árbitro de campo, Robert Jones, e a equipe do VAR, composta por Michael Salisbury e Scott Ledger. As gravações revelam que o AVAR inicialmente argumenta que o pisão de Rodrigo Muniz, do Fulham, teria sido acidental, mas acaba convencido do contrário após nova análise, influenciando a decisão de campo. Com base nessa interpretação, o gol foi anulado.

Entretanto, Webb classificou a decisão como um "erro de julgamento" e afirmou que os árbitros só devem invalidar gols quando as evidências forem "muito claras", conforme a orientação oficial repassada pela PGMOL. Como consequência do episódio, Salisbury foi afastado da escala do VAR na partida entre Liverpool e Arsenal, realizada no dia seguinte.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

