Com mais um gol de João Pedro, o Chelsea venceu o clássico local com o Fulham por 2 a 0, no úlitmo sábado (30), por 2 a 0 no Stamford Bridge, pela terceira rodada da Premier League. No entanto, outro brasileiro também ganhou destaque no confronto, mas de forma negativa: Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo, foi protagonista de um lance polêmico ao cometer um pisão que resultou na anulação de um gol dos visitantes durante a partida.

Apesar do resultado final, o confronto começou com uma notícia ruim para o Chelsea: a lesão de Liam Delap, que sentiu a parte posterior da coxa direita. Com a saída do centroavante, os Blues tiveram dificuldade para se encontrar e viram o Fulham dominar o confronto: primeiro, o jovem Josh King foi lançado no campo ofensivo com liberdade, cortou Tosin Adarabioyo e bateu no contrapé de Robert Sánchez para marcar, mas o gol foi anulado após revisão do árbitro Robert Jones por um pisão do brasileiro Rodrigo Muniz em Chalobah na origem da jogada. A decisão, inclusive, levou o técnico Marco Silva à loucura.

Revisão do VAR do gol do Fulham no primeiro tempo em Stamford Bridge (Foto: Justin Tallis/AFP)

A Premier League mantém a prática de transparência em relação às decisões de arbitragem. Após a partida, Howard Webb, chefe da PGMOL — órgão responsável pela arbitragem do futebol profissional inglês —, explicou o processo que levou à anulação do gol do Fulham no primeiro tempo, em programa de televisão especializado, o Match Officials Mic'd Up.

Durante o episódio, foram divulgados os áudios da comunicação entre o árbitro de campo, Robert Jones, e a equipe do VAR, composta por Michael Salisbury e Scott Ledger. As gravações revelam que o AVAR inicialmente argumenta que o pisão de Rodrigo Muniz, do Fulham, teria sido acidental, mas acaba convencido do contrário após nova análise, influenciando a decisão de campo. Com base nessa interpretação, o gol foi anulado.

Entretanto, Webb classificou a decisão como um "erro de julgamento" e afirmou que os árbitros só devem invalidar gols quando as evidências forem "muito claras", conforme a orientação oficial repassada pela PGMOL. Como consequência do episódio, Salisbury foi afastado da escala do VAR na partida entre Liverpool e Arsenal, realizada no dia seguinte.

