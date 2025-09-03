Não deu nem tempo de o torcedor do Botafogo sentir saudades de Cuiabano: um dia após ser anunciado pelo inglês Nottingham Forest, o lateral foi emprestado de volta ao Alvinegro. Por mais que a situação desperte a curiosidade, o caso não é inédito. A seguir, o Lance! relembra outros idas e vindas em sequência do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lille🫷 Divock Origi 🫸Liverpool

Em 29 de julho de 2014, o Liverpool oficializou a contratação de Divock Origi, vindo do Lille, da França. O atacante assinou contrato por cinco temporadas, mas foi imediatamente emprestado de volta ao clube francês para a disputa da temporada 2014/15, na qual disputou 44 partidas e marcou nove gols. Somente em julho de 2015, passou a integrar o elenco dos ingleses em turnê de pré-temporada pela Ásia e Oceania. A passagem do belga pelos Reds, encerrada em 2022, ficou marcada por gols decisivos em momentos cruciais, especialmente em competições europeias, o que lhe rendeu o status de talismã da equipe.

continua após a publicidade

Livorno🫷 Giorgio Chiellini 🫸Roma

Em junho de 2002, a Roma adquiriu Giorgio Chiellini em um acordo com o Livorno. O defensor, porém, foi emprestado de volta ao clube toscano para disputar a Série B italiana. Após duas temporadas, o time recomprou o jogador, que deixou a equipe da capital sem registrar nenhuma atuação oficial. O zagueiro encerrou sua trajetória no Livorno com 62 jogos e quatro gols antes de ser negociado com a Juventus, que o cedeu à Fiorentina por empréstimo na primeira temporada.

Giorgio Chiellini no estádio do Los Angeles FC, nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/LAFC)

Milton Keynes Dons🫷 Dele Alli 🫸Tottenham

No último dia da janela de transferências de janeiro de 2015, o Tottenham anunciou a contratação de Dele Alli com contrato de cinco anos e meio. Como parte do acordo, o meio-campista permaneceu emprestado ao Milton Keynes Dons até o fim da temporada 2014/15. Naquele ano, foi eleito Jogador Jovem do Ano da Football League e contribuiu para o acesso da equipe à Championship. Em agosto de 2015, estreou pelos Spurs, clube contra o qual iniciaria os melhores momentos da carreira. Apesar do início promissor, não atingiu a expectativa criada ao longo do tempo.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.