Mercado de transferências bate recordes na janela de meio de ano; veja números
Os valores cresceram mais de 50% em relação ao mesmo período de 2024
O mercado internacional de transferências de jogadores atingiu novos recordes históricos na janela de meio de ano de 2025, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Segundo dados divulgados pela FIFA nesta terça-feira (3), o período entre 1º de junho e 2 de setembro de 2025, incluindo a janela especial de 1º a 10 de junho por conta do Mundial de Clubes da Fifa 2025, registrou níveis inéditos de gastos e movimentações.
Transferências aumentam mais de 50%
O mercado masculino viu uma explosão de investimentos. Foram registrados quase 12 mil transferências internacionais, o maior número já alcançado em uma única janela. O total gasto em taxas de transferências chegou a 9,76 bilhões de dólares (aproximadamente 54,31 bilhões de reais)— um aumento de mais de 50% em relação à janela de meio de ano de 2024 (6,46 bi de dólares), estabelecendo um novo recorde.
A Inglaterra manteve sua liderança como o maior investidor global, gastando mais de 3 bilhões de dólares (16,71 bilhões de reais), cifra jamais registrada por uma única associação. No ranking de transferências recebidas, Inglaterra, Portugal e Brasil lideraram.
Países que mais contrataram nesta janela e o valor gasto
- Inglaterra (535) - (3.19 bi)
- Portugal (479) - (439mi)
- Brasil (425) - (241 mi)
- Espanha (372) - (666 mi)
- França (370) - (730 mi)
- Alemanha (361) - (980 mi)
- Itália (307) - (950 mi)
- Bélgica (246) - (137 mi)
- Turquia (226) - (359 mi)
- Holanda (191) - (231 mi)
* Valores em dólares
Avanço do futebol feminino
O futebol feminino também continuou sua trajetória de crescimento impressionante. Foram concluídas mais de 1.100 transferências internacionais, número que representa um novo marco histórico. As taxas de transferências somaram USD 12,3 milhões, aumento de mais de 80% em comparação com o mesmo período de 2024.
Os Estados Unidos se destacaram como o país que mais investiu no futebol feminino, com mais de USD 4 milhões gastos, também um recorde. Alemanha, Inglaterra e EUA foram os países com mais jogadoras contratadas no período.
Crescimento do mercado reflete profissionalização e mobilidade global
Para Emilio Garcia Silvero, chefe jurídico e de compliance da FIFA, os dados refletem uma movimentação em plena ascensão no cenário global:
- Observamos um mercado de transferências em plena atividade, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Enquanto isso é relevante no masculino às vésperas da Copa do Mundo FIFA 2026, os números crescentes no feminino são igualmente notáveis e confirmam o crescimento exponencial do futebol de clubes das mulheres.
Relembre as transferências mais caras desta janela
- Alexander Isak – FC Liverpool – 145,00 mi
- Florian Wirtz – FC Liverpool – 125,00 mi
- Hugo Ekitiké – FC Liverpool – 95,00 mi
- Nick Woltemade – Newcastle United – 85,00 mi
- Benjamin Sesko – Manchester United – 76,50 mi
- Victor Osimhen – Galatasaray – 75,00 mi
- Bryan Mbeumo – Manchester United – 75,00 mi
- Viktor Gyökeres – FC Arsenal – 65,80 mi
- Trent Alexander-Arnold – Real Madrid CF – 10,00 mi
- Matheus Cunha – Manchester United – 74,20 mi
* Valores em euros
