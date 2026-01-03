Espanyol tenta quebrar marca negativa no clássico contra o Barcelona

O Espanyol recebe o Barcelona pela 18ª rodada de La Liga, no RCDE Stadium, em Cornella de Llobregat (ESP). Protagonistas do "Derbi Catalán", os Periquitos buscam vencer o clássico após quase 17 anos de jejum dentro do Campeonato Espanhol. No último encontro das equipes, o Barça, além de aumentar a freguesia, conquistou o título da competição dentro da casa do rival.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Primo rico x Primo pobre"

A região da Catalunha é conhecida mundialmente por um dos seus clubes, o Barcelona. Cinco vezes campeão da Champions League e 28 vezes do Campeonato Espanhol, os Culés são um dos clubes mais conhecidos do mundo, com jogadores históricos, diversas conquistas e o "El Clásico" contra o Real Madrid.

continua após a publicidade

Porém, o Barcelona não é o único time da região que está na primeira divisão e possui rivalidade ferrenha com um deles, que é o Espanyol. Diferente do rival, os Periquitos possuem apenas quatro títulos de Copa da Espanha, além de outras conquistas de segunda divisão. Mesmo sem ter a relevância do Barça, o clube catalão tem frequência constante em La Liga.

Espanyol comemorando gol (Foto: Reprodução/Instagram)

Confronto direto

Com a disparidade financeira e de conquistas, o Barcelona tem ampla vantagem no histórico em confrontos diretos sobre o Espanyol. Enquanto os Culés somam 125 vitórias, os rivais venceram em apenas 44 vezes, com 46 empates. Um dos duelos mais importante da rivalidade foi a final da Copa del Generalísimo (Copa del Rey) de 1956/57, com vitória por 1 a 0 dos Blaugranas.

continua após a publicidade

Últimas vitórias

A última vitória do Barcelona sobre o Espanyol foi no último encontro entre os rivais, pela 36ª rodada de La Liga. Na ocasião, o Barça venceu por 2 a 0, com gols de Lamine Yamal e Fermín López, e se sagrou campeão de La Liga pela 28ª vez.

Já o Espanyol não vence o Barcelona por La Liga desde o dia 21 de fevereiro de 2009, pela 24ª rodada de La Liga, no Camp Nou. Com dois gols de Iván de la Peña, os Periquitos superar o rival pela última vez pelo campeonato. Somando todas as competições, a última vitória do Espanyol foi em 2018, por 1 a 0, pela Copa del Rey, em 2018. Na partida, Lionel Messi chegou a perder pênalti e, perto dos acréscimos, Óscar Melendo marcou o gol da vitória do Espanyol.

Espanyol e Barcelona em duelo em 2018 (Foto: Josep Lago / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial