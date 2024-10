Seleção Brasileira Feminina empata em início de ciclo à Copa do Mundo

Seleção Brasileira Feminina iniciou ciclo à Copa do Mundo em Cariacica - Foto: Lívia Villas Boas / CBF







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 20:59 • Rio de Janeiro

Não foi um grande jogo, mas quem foi ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), viu a Seleção Brasileira Feminina jogar com a tradicional garra diante da Colômbia. O time comandado por Arthur Elias saiu atrás no placar, mas Tarciane garantiu o empate por 1 a 1 na reta final de jogo.

O amistoso foi a primeira partida da Seleção Brasileira Feminina desde a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, e marcou o início da preparação do time visando a próxima Copa do Mundo, que será realizada no Brasil em 2027.

O público em Cariacica compareceu em bom número, mas viu um primeiro tempo de pouca inspiração, bem longe daquele futebol que encantou a torcida e levou a Seleção Feminina ao pódio olímpico.

Para piorar, logo aos 5 minutos Yaya saiu jogando errado, Catalina Usme pegou a bola, chutou de fora da área e abriu o placar para a Colômbia. A bola ainda desviou no caminho, impedindo qualquer reação da goleira Lorena.

Seleção Brasileira Feminina melhorou no 2º tempo

Dali até o fim do primeiro tempo, o Brasil ficou mais sob risco de ter o revés ampliado do que em propriamente empatar. Aliás, o time só foi melhorar mesmo a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando Arthur Elias promoveu uma série de mudanças. Duda Sampaio, Vitória Calhau, Adriana e Dudinha entraram no time, e a Seleção Brasileira finalmente começou a impor seu jogo.

Com jogadoras descansadas e mais presença de meio-campo, o Brasil passou a pressionar a saída de jogo das colombianas e a reter a bola no campo de ataque. Aos poucos, o time começou a ameaçar a meta da goleira Tapia, principalmente em chutes de longe ou na bola parada. Até que, aos 30, Yasmin cobrou escanteio e Tarciane, posicionada no primeiro poste, desviou de cabeça para o canto oposto e empatou.

A Seleção Brasileira Feminina volta a campo na próxima terça-feira, dia 29, para enfrentar novamente a Colômbia, a partir das 18h.