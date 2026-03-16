Espanhóis repercutem fala de Abel Ferreira, do Palmeiras: 'Mensagem clara'

As declarações de Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Mirassol, no último domingo (15), ganharam repercussão internacional. O jornal espanhol "Diario AS" publicou uma análise das críticas do técnico português ao calendário do futebol brasileiro e às condições dos gramados, destacando que o treinador deixou uma "mensagem clara" sobre os desafios enfrentados por sua equipe.

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O veículo destacou que Ferreira voltou a ecoar após a partida, misturando satisfação pela vitória com duras críticas estruturais. O treinador do Verdão apontou a disparidade no número de jogos entre as equipes como um dos fatores que comprometem o rendimento e a integridade física dos atletas.

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– Vocês sabem quantos jogos o Mirassol disputou em 30 dias? Três. E o Palmeiras? Oito, os dois últimos em gramados em péssimas condições – afirmou o português, em trecho reproduzido pelo jornal.

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Abel Ferreira critica calendário e aos gramados

O AS ressaltou que Abel Ferreira também direcionou suas críticas ao estado dos gramados brasileiros, comparando-os com os europeus. Para o técnico, a diferença de qualidade interfere diretamente no estilo de jogo das equipes.

– A grama brasileira é lenta em comparação com a europeia, e é por isso que jogamos de forma tão inconsistente – declarou.

O treinador foi além ao argumentar que o calendário apertado prejudica a preparação e aumenta o risco de lesões. Ele citou que, enquanto o Palmeiras disputava finais e acumulava jogos, outras equipes descansavam e recuperavam atletas lesionados. Atualmente, quatro jogadores do elenco alviverde estão afastados, incluindo Vitor Roque, situação que Ferreira atribui diretamente ao excesso de partidas.

– Não tem jeito. Você pode procurar Messi, Ronaldo, os melhores do mundo. Para o bem do futebol brasileiro, não se trata apenas do Palmeiras – completou.

Abel Ferreira em entrevista coletiva no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Apesar das críticas, o Palmeiras mantém uma boa sequência de resultados. São quatro vitórias em seis jogos neste início de temporada. No entanto, o próprio Abel Ferreira admite que o sentimento não é totalmente positivo, justificando a falta de brilho da equipe com as condições adversas enfrentadas nas últimas partidas.

O AS concluiu que a mensagem do treinador português foi clara: mesmo vencendo, as condições estruturais do futebol brasileiro seguem sendo um entrave para um desempenho ainda melhor. A repercussão na Espanha reforça o peso das declarações de um técnico que já acumula títulos e história no país.

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