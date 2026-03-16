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Murilo e Vitor Roque seguem em recuperação e Palmeiras se reapresenta após vitória

Alviverde bateu o Mirassol no domingo e treinou na Academia nesta segunda-feira

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 16/03/2026
16:27
Murilo zagueiro Vitor Roque atacante Palmeiras
imagem cameraMurilo e Vitor Roque participaram do treino do Palmeiras nesta segunda (16). (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (16), na Academia de Futebol, após a vitória por 1 a 0 diante do Mirassol, na noite de domingo. O técnico Abel Ferreira comandou atividades no campo com parte do elenco que não atuou pelo compromisso do Brasileirão e dois nomes importantes seguiram em recuperação no campo.

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O zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque já haviam participado das atividades na véspera do confronto contra o Mirassol no final da última semana e seguiram em transição nesta segunda. O defensor está fora há dois jogos por uma entorse no joelho esquerdo, enquanto o camisa 9 foi ausência no domingo por um trauma no tornozelo esquerdo.

O grupo de jogadores que foi a campo na Academia de Futebol realizou atividades físicas de aquecimento, fundamentos específicos e trabalhos técnicos em campo reduzido. A outra parte do elenco participou foi ao centro de recovery e neurociência do Palmeiras para realizar um trabalho focado na recuperação física para a sequência de partidas.

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O que vem por aí no Palmeiras

O Palmeiras terá pela frente dois confrontos importantes na sequência do Brasileirão e podem definir os rumos da liderança do campeonato. Na quarta-feira (18), o alviverde encara o Botafogo no Allianz Parque, enquanto no sábado (21) o adversário será o São Paulo, no Morumbis.

O Choque-Rei pode colocar frente a frente alviverdes e tricolores na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras persegue o rival na segunda colocação com 13 pontos, enquanto o São Paulo lidera a tabela com 16 pontos conquistados, ambos em seis rodadas jogadas.

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Felipe Anderson Palmeiras
Felipe Anderson durante treinamento do elenco do Palmeiras nesta segunda (16). Murilo e Vitor Roque participaram do treino do Palmeiras nesta segunda (16). (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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