Grandes nome de futebol iniciaram suas vidas com uma bola e um sonho e atualmente são ídolos de uma geração de crianças e adolescentes. Lamine Yamal, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland são exemplos de jogadores que iniciaram muito cedo no futebol e que viraram inspirações.
Em homenagem ao Dia das Crianças, o Lance! conta sobre o início de trajetória dos grandes nomes do futebol atual. Como quatro jogadores iniciaram suas carreiras desde cedo até se tornarem ídolos mundiais de milhares de torcedores.
Lamine Yamal
Filho de imigrantes, Lamine Yamal nasceu na Espanha e iniciou sua trajetória no futebol com apenas cinco anos de idade. O astro do Barcelona iniciou sua trajetória no CF La Torreta, que fica na pequena cidade de Granollers.
Atual presidente do CF La Torreta, Daniel De Sande vê Lamine Yamal como uma inspiração para as crianças que sonham em atuar profissionalmente em uma entrevista exclusiva ao Lance!. O cartola também não esconde a felicidade pelo fato do clube ter participado da formação de um jovem que já desponta como um dos melhores do mundo no futeobl.
- Você pode imaginar que, para todas as crianças da base do futebol, Lamine é um espelho para se olhar, a esperança de que, com trabalho duro e perseverança, as coisas podem ser alcançadas. E para o clube, é uma verdadeira honra que, após 75 anos de história, poder contribuir um pouco para um dos melhores do mundo seja histórico É muito importante (Yamal ter jogado aqui) porque, muitas vezes, depois do esforço de horas e horas de treinamento e da jornada de jogar e competir em cada partida, pode haver algo a mais. No clube, buscamos educar desde a base para que as crianças possam absorver todo o conhecimento para que um dia, se tiverem as qualidades, possam se dedicar a um esporte tão bonito quanto o futebol.
Aos sete anos, Yamal foi levado para o Barcelona, onde se desenvolveu em La Masia e estreou profissionalmente com apenas 15 anos, em 2023. Na época, Xavi foi o treinador que apostou no jovem adolescente que virou um dos maiores jogadores do planeja e concorrente pesado a conquista da última Bola de Ouro.
No entanto, De Sande contou uma história curiosa sobre Lamine Yamal, que poderia mudar os rumos de sua carreira e do futebol. O presidente do CF La Torreta revelou o primeiro clube em que o camisa 10 do Barcelona fez teste.
- Uma história interessante que muitos desconhecem é que o Espanyol, o maior rival do Barcelona na cidade, foi quem primeiro testou Lamine Yamal com outro companheiro de equipe. No final, o Barcelona foi quem o contratou, mas aquele momento poderia ter mudado a história.
Lionel Messi
Nascido em Rosário, Lionel Messi não fez sua infância e sua base toda no Barcelona, como muitos podem imaginar. O argentino iniciou sua carreira no Newell's Old Boys aos seis anos e permaneceu até os 13 anos.
Em sua infância, Messi sofria com uma deficiência de produção hormonal que dificultava o crescimento do jogador. Aos nove anos, o atleta media apenas 1,27m e foi encaminhado a um endocrinologista, que diagnosticou o atleta com um déficit que afeta uma em cada 20 mil crianças.
O tratamento envolvia a aplicação de injeções com a quantidade de hormônio de crescimento que faltava durante a fase de crescimento do jovem. Mas também era caro. Em meio a uma crise econômica, a siderúrgica em que o pais trabalhava não conseguiu bancar o tratamento do jovem, enquanto o Newell's Old Boys também não contribuiu com os custos do processo.
Aos 13 anos, Messi era observado por olheiros após um teste no River Plate e surgiu a oportunidade do jovem fazer um teste no Barcelona. Após a aprovação, o clube acertou com a família um acordo em que o pai do jogador receberia um emprego na Espanha, enquanto os culés bancariam o restante do tratamento hormonal.
No Barça, Messi fez sua qualidade se sobressair aos comentários sobre seu físico, convenceu a todos de que merecia um lugar no clube catalão e tornou-se o maior ídolo da entidade. Após quatro anos na base, o argentino fez sua estreia pela equipe profissional aos 17 anos e é considerado uma das maiores lendas do esporte.
Kylian Mbappé
Astro do Real Madrid, Kylian Mbappé iniciou sua trajetória longe dos holofotes no AS Bondy, que fica a cerca de 11 quilômetros do centro de Paris. Em uma publicação feita ao "The Players Tribune", o campeão do mundo afirmou que o clube em que iniciou sua carreira é como uma "família humilde".
Em sua infância, Mbappé revelou ter disputado torneios de futebol em seu colégio como se fosse uma Copa do Mundo. O objetivo era conquistar um troféu de plástico no valor de dois euros, mas que era tratado pelas crianças como algo de vida ou morte.
Quando ainda estava no AS Bondy, Mbappé chegou a fazer um teste no Chelsea quando tinha apenas 11 anos. Embora não tenha dado certo, a experiência vivida foi como estar em um outro mundo, bem distante da difícil realidade da infância na periferia de Paris.
E na adolescência, o craque do Real Madrid passou a treinar nas instalações de base da França de Clairefontaine. Nos finais de semana, o atacante atuava pelo AS Bondy, onde seu pai treinava a equipe na época.
Aos 14 anos, Mbappé teve a chance de fazer um teste no Real Madrid, pois Zidane gostaria de observá-lo. O adolescente chegou a pegar uma carona com o maior ídolo do futebol francês do estacionamento até o campo da base de clube em que o jogador atuaria.
Aos 15 anos, Mbappé foi contratado pelo Monaco, fez sua estreia com 17 anos, conquistou uma Ligue 1 em sua segunda temporada como profissional batendo o poderosíssimo PSG. E o resto é história que vem sendo escrita até os dias atuais.
Erling Haaland
Filho de Alf-Inge Haaland, Erling nasceu na Inglaterra e viveu no Reino Unido até os três anos, enquanto seu pai atuou no Manchester City entre 2000 e 2003. Com a aposentadoria, a família retornou à Noruega, mais precisamente para Bryne, onde Alf-Inge nasceu e fez sua base futebolística.
Assim como pai, Erling Haaland também iniciou sua trajetória no futebol no Bryne FK com apenas seis anos e permaneceu no clube até os 16 anos. Ainda aos 15 anos, o atacante ganhou sua primeira oportunidade profissional ainda na adolescência, além de participar das equipes de base da Noruega.
Um dos responsáveis por lapidar Haaland, Alf Ingve Berntsen contou sobre sua experiência com o centroavante em uma entrevista ao site do Manchester City. O treinador já conhecia o pai do atual jogador e relembrou os primeiros passos do filho como atleta.
- Eu soube de Erling com três ou quatro anos. Como Bryne é uma cidade pequena, todos se conhecem. Em Bryne, ele era uma criança normal, que começou a treinar com cinco, seis anos, mas eu não comecei a treinar Erling, pois estava com a equipe profissional na 3ª divisão na época. Depois, me tornei técnico dos pais no Bryne, porque tive gêmeos e eles estavam com sete anos. Na Noruega, não existia futebol de base. Até os 15 anos, os times juvenis eram treinador por pais de forma voluntária. Erling começou a jogar no time que eu treinava aos oito anos de idade e fiquei como seu treinador até os 15 anos. Fomos próximos por muitos anos e, naquela época, ele tinha altura normal para sua faixa etária, mas já era bom demais para brincar com crianças e amigos da sua idade, então não tinha competição e nem como melhorar.
Aos 16 anos, Haaland deixou o Bryne para vestir a camisa do Molde, que era comandado por Ole Gunnar Solskjaer na época. Após dois anos, o atacante deixou a Noruega pela primeira vez para vestir a camisa do RB Salzburg, onde brilhou na Champions League e foi contratado pelo Borussia Dortmund em 2020.
