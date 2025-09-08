De Bruyne dispara sobre futebol italiano: ‘Movem-se mais lentamente’
Belga chega ao Napoli para sua primeira temporada no futebol italiano
A chegada de Kevin De Bruyne ao Napoli foi uma das principais movimentações desta janela de transferências. O meia jogou no Manchester City por mais de dez anos e, agora, enfrenta desafios para se adaptar ao futebol da Serie A.
De Bruyne atuou na vitória da Bélgica por 6 a 0 contra o Cazaquistão, no último domingo (7), em partida válida pela sexta rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista antes da goleada, o meia relatou as diferenças entre o futebol italiano e o inglês.
— Só joguei dois jogos na Serie A. É completamente diferente sob a orientação do treinador (Antonio) Conte em comparação com os anos com Pep Guardiola. — Afirmou De Bruyne
— As minhas primeiras impressões são de que na Itália se aposta muito na tática, e as coisas, no geral, movem-se mais lentamente. Mas continua sendo futebol. — completou o meia
De Bruyne volta ao Etihad Stadium, desta vez, como visitante. O Napoli estreia na Champions League contra o Manchester City no próximo dia 18, às 16h (horário de Brasília). O jogador de 34 anos confessou que mantém a identificação com o City, clube no qual atuava desde agosto de 2015
— Muito em breve, vamos jogar contra o Manchester City. Vai ser um pouco estranho, o City é o meu clube e isso não vai mudar — contou o belga
De Bruyne no Napoli
De Bruyne chega sem custos ao Napoli. O meio-campista fechou com o clube por dois anos de contrato, além da opção de estender por mais um. O meia deixou o City após o treinador Pep Guardiola optar por não renovar seu contrato.
