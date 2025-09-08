Técnico afirma sobre jogador do Barcelona: ‘Melhor do mundo na posição’
Pedri recebe elogios após goleada sobre a Turquia
Pedri, meia do Barcelona, foi um dos destaques da goleada da Espanha sobre a Turquia por 6 a 0, em partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico da Seleção Espanhola, Luis de La Fuente, rasgou elogios sobre a atuação do jovem e afirmou que o meia é o melhor do mundo na posição.
Com apenas 68 minutos em campo, Pedri marcou dois gols e, ao lado de Merino, comandou o triunfo espanhol no Konya Büyükşehir Arena, na cidade de Cônia. O meia do Barcelona acertou 91% dos passes em mais uma atuação de gala.
Após a partida, o técnico Luis de La Fuente, em entrevista coletiva, comparou o elenco atual da Espanha com a geração campeã do mundo em 2010 e destacou qualidade do jogador do Barcelona.
— Infelizmente, ao longo da história, o futebol não foi justo com os espanhóis, como nos casos de Iniesta, Xavi ou Xabi Alonso. Agora temos Lamine, Fabián, Pedri, Merino, Zubimendi… tantos quantos você possa imaginar. Mas Pedri é o melhor do mundo na sua posição, é assim que as coisas são. — declarou o treinador
O próximo compromisso de Pedro com a Seleção Espanhola será na Data Fifa de outubro. A equipe de Luis de La Fuente enfrenta a Geórgia, no dia 11, em casa, 15h45 (horário de Brasília). A Espanha lidera o Grupo E com duas vitórias em dois jogos.
Temporada de Pedri no Barcelona
O jogador foi indicado à Bola de ouro pelo desempenho na última temporada pelo Barcelona. Pedri foi peça-chave para a equipe de Hansi Flick, atuando em 37 das 38 partidas de La Liga, onde anotou quatro gols e cinco assistenciais.
