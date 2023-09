Na sexta-feira (8), às 15h45 (horário de Brasília), a equipe de Portugal visita a Eslováquia no Tehelné Pole, em Bratislava (SVK), pela quinta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024. O duelo vale a liderança do grupo J, já que as duas seleções seguem sem derrotas e ocupam as duas primeiras posições da chave.