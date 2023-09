A Justiça acatou o pedido da defesa de Mayke, jogador do Palmeiras, em relação ao processo movido contra Willian Bigode, atualmente vinculado ao Athletico-PR. O tribunal determinou a retenção de 30% do salário do atacante como medida para recuperar uma parcela do montante investido por Mayke em uma empresa de criptomoedas.