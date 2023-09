SOB A BATUTA DO CRAQUE

Apesar da escassa tradição em competições oficiais, a equipe da Geórgia vem construindo uma boa trajetória nessas Eliminatórias. Contando com o craque Khvicha Kvaratskhelia, a equipe está na segunda colocação da chave, com quatro pontos em quatro jogos. Após a folga na primeira rodada, o time empatou por 1 a 1 com a Noruega; na Data Fifa seguinte, a visita ao Chipre rendeu três pontos, com direito a gol de Davitashvili nos minutos finais, mas a ida até a Escócia acabou gerando uma derrota por 2 a 0.