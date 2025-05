Em uma tarde histórica no estádio Riyadh Air Metropolitano, neste sábado (10), o Atlético de Madrid goleou a Real Sociedad por 4 a 0, com um show do atacante norueguês Alexander Sørloth. O camisa 9 anotou os quatro gols da partida e cravou seu nome na história ao marcar o hat-trick mais rápido do século XXI no Campeonato Espanhol: apenas 3 minutos e 56 segundos entre o primeiro e o terceiro gol.

Com a ausência do titular Julián Álvarez, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, cabia a Sørloth a missão de comandar o ataque colchonero - missão que o norueguês assumiu com maestria. Além de ser decisivo, ultrapassou o próprio argentino na artilharia da competição, somando agora 18 gols, contra 15 de Álvarez, e se consolidando como o principal goleador do time na temporada.

Sørloth põe o jogo no bolso e Atlético de Madrid vence

O jogo começou com o Atlético de Madrid imprimindo ritmo intenso desde os primeiros segundos. Aos 7 minutos, Sørloth abriu o placar após um erro da defesa da Real Sociedad. Três minutos depois, aproveitou a pressão alta do Atleti, invadiu a área e fez o segundo. Aos 11, após confusão na defesa visitante e um rebote, o norueguês não perdoou: 3 a 0 no placar e história feita - superando o recorde anterior de Kevin Gameiro (4 minutos e 45 segundos), em 2017. Aos 30 minutos, Sørloth completou o "pôquer" em grande estilo, com um chute forte no canto após belo cruzamento de Lino

Sorloth marcou quatro gols e destruiu o seu ex-clube (Foto: Reprodução/X)

Com os quatro gols, Sørloth entrou para a história ao marcar o hat-trick mais rápido da era moderna da La Liga, em apenas 3 minutos e 56 segundos. Ele também se igualou a Griezmann como o último jogador do Atlético a marcar quatro gols em uma mesma partida, feito alcançado pelo francês em 2018.

O centroavante ficou perto do quinto, quando acertou o travessão no segundo tempo. O jogador se torna o terceiro maior artilheiro da liga, atrás apenas de Lewandowski (25) e Mbappé (24),

A vitória leva o time de Diego Simeone aos 70 pontos, apenas cinco atrás do vice-líder Real Madrid, mantendo o sonho de conquista a La Liga - apesar de difícil - vivo. Já a Real Sociedad vê suas chances de classificação para as competições europeias se distanciarem, permanecendo na 12ª posição.

