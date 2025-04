Com a temporada abaixo, o Manchester City passa por uma profunda reformulação no elenco. Um dos principais pilares e ídolos do clube, Kevin de Bruyne, se despediu e anunciou que irá deixar o clube ao fim da temporada. Porém, além do belga, o português Bernardo Silva também pode estar se despedindo em rumo a Portugal.

Segundo o jornal português "A Bola", existem chances reais de uma despedida de Bernardo Silva ao Manchester City. Conforme noticiado pelo veículo, o jogador estaria perto de um retorno ao Benfica, clube que o revelou, ao fim da temporada europeia. Além disso, o clube de Lisboa seria o destino favorito do português em caso de uma saída dos Citizens.

Outra opção, além do Benfica, seria o Barcelona. O clube sondou o jogador recentemente e monitora a situação do português. Porém, a chance do casamento entre os dois é remota e pouco provável, já que, além do desejo do jogador em uma volta a Portugal, o Barcelona também vive em uma crise financeira, afastando possibilidades de uma negociação.

Bernardo Silva perto do adeus ao Manchester City

A reportagem sobre uma possível saída do português saiu logo após o anúncio de despedida de De Bruyne no Manchester City. Além disso, Guardiola também havia admitido que o seu elenco estava envelhecido e não conseguindo lidar com a intesidade da agenda atual.

- Temos que conversar com os médicos, os jogadores, os agentes e deixar claro que alguns deles não conseguem continuar jogando a cada três dias - afirmou Guardiola após a derrota para o Real Madrid na Champions.

No entanto, com o passar dos anos e prestes a completar 31 anos nos próximos meses, um retorno de Bernardo Silva ao seu país de origem já neste verão pode ser benéfico para o Manchester City. Considerando que seu contrato termina em 2026, o clube corre o risco de perdê-lo gratuitamente ao fim da próxima temporada.

Por outro lado, caso o City opte por vendê-lo agora, ainda teria a oportunidade de recuperar parte dos 43,5 milhões de euros investidos em sua contratação junto ao Monaco, em 2017. Além disso, o clube certamente teria uma posição de negociação muito mais favorável neste verão do que em uma possível venda às pressas em janeiro.

Desde que chegou ao Manchester City, Bernardo Silva disputou 396 partidas, marcou 69 gols e deu 71 assistências. Ídolo da torcida, ele se despede como um dos grandes nomes da era Guardiola no clube inglês.