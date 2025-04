Na lista de principais times do futebol mundial, o Barcelona se destacou no século especialmente pelo sucesso de Lionel Messi e, consequentemente, seus companheiros. A equipe mais emblemática tinha um ataque composto pelo argentino, Luis Suárez e Neymar, o popular MSN. Quase uma década depois, outro tridente ofensivo "ameaça" a hierarquia deste. Trata-se de Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal.

Campeão da Supercopa da Espanha, líder de La Liga, finalista da Copa do Rei e nas quartas de final da Champions, o Barcelona de 2025 é movido pelo ataque composto pelos nomes citados acima. Já são 82 gols somados, sendo 40 de Lewandowski, 28 de Raphinha e 14 de Yamal. O número é, de longe, o melhor quando comparado a outros trios.

O trio de ataque composto por Harry Kane, Jamal Musiala e Olise, do Bayern de Munique, por exemplo, soma 65 gols. Mbappé, Rodrygo e Vini Jr figuram o terceiro lugar, com 64, ao lado do PSG (Dembélé, Barcola e Gonçalo Ramos). Mas e quando a comparação é feita com o trio MSN?

Mesmo com todo o sucesso da atual temporada, o trio fica, e muito, atrás de Messi, Suárez e Neymar. Foram três anos juntos e, em todos, o tridente sul-americano superou a marca de 100 gols. O de mais destaque foi em 2016, quando totalizaram incríveis 131 tentos.

Lewandowski, Raphinha e Lamine comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

As outras duas temporadas também são as melhores de um trio pelo Barcelona. Em 2014/15, o MSN somou 122 gols. Em seu último ano juntos, em 2017, tiveram 110.

Lewa, Raphinha e Yamal miram, pelo menos, o Top 4 de trio com mais gols em uma temporada pelo Barcelona. Para isso, terão de superar Messi, David Villa e Pedro, que somaram 98 tentos em 2010/11, e Messi, Eto'o e Henry, que totalizaram 100 em 2008/09.

Trios com mais gols pelo Barcelona em uma temporada 🔴🔵

1️⃣ Messi, Suárez e Neymar - 131 gols (2015/16)

2️⃣ Messi, Suárez e Neymar - 122 gols (2014/15)

3️⃣ Messi, Suárez e Neymar - 110 gols (2016/17)

4️⃣ Messi, Eto'o e Henry - 100 gols (2008/09)

5️⃣ Messi, David Villa e Pedro - 98 gols (2010/11)

6️⃣ Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal - 82 gols (2024/25)

Fato é que, para além de contribuições em gols, o trio MSN converteu seu sucesso em grandes títulos. Em três temporadas juntos, Messi, Suárez e Neymar foram campeões nove vezes, com destaque para a Liga dos Campeões de 2014/15.

Neste sentido, Lewandowski, Raphinha e Lamine ainda terão de percorrer um longo caminho para alcançar o patamar estabelecido pelo trio MSN no Barcelona. Até aqui, como protagonistas, foram campeões apenas da Supercopa da Espanha da atual temporada.

Por Lamine ainda ter 17 anos, essa é a primeira temporada que ele disputa, de fato, como uma peça importante do elenco principal do Barcelona. Em 2023/14, por exemplo, atuou em partdias periódicas ao longo da temporada, destoando, aos poucos como titular.