Inter de Milão e Barcelona já estão escalados para o confronto válido pela volta da semifinal da Champions League, que acontece nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no Giuseppe Meazza (San Siro). Simone Inzaghi, treinador da Inter de Milão, optou por utilizar Lautaro Martínez, seu principal artilheiro, mesmo voltando de lesão. Ele foi substituído no início do segundo tempo em Barcelona com um problema muscular na coxa esquerda, mas se recuperou a tempo para ser titular na noite desta terça (6).

Na ida, um empate em Barcelona por 3 a 3 deixou tudo aberto para decidir a vaga na final.

Lautaro Martínez foi diagnosticado com lesão muscular na coxa esquerda e não jogou contra o Verona na última rodada do Campeonato Italiano, na qual a Inter venceu em casa por 1 a 0. Na ocasião, Inzaghi optou por levar um time alternativo pensando no confronto com o Barcelona pela semifinal da Champions no meio de semana.

— Teremos que jogar como um time, porque o Barcelona tem uma qualidade enorme. Tentaremos ser afiados e ser a verdadeira Inter. O grupo acredita no seu potencial e está ansioso por esta partida. Esperamos com a tensão necessária. É praticamente uma final, e vamos jogá-la diante da nossa torcida — disse o treinador da Inter de Milão em coletiva de imprensa.

Para fazer dupla de ataque, Thuram foi o escolhido para iniciar entre os titulares. O atacante francês já tem 18 gols e nove assistências na temporada, e conta com velocidade e imposição física para tentar furar a defesa do Barcelona. Na ida, Thuram fez o gol que abriu o placar com apenas 30 segundos de partida.

🔵⚫ Escalação da Inter de Milão para o duelo com o Barcelona

⚽ GOL: Yann Sommer

⚽ ZAG: Yann Bisseck

⚽ ZAG: Francesco Acerbi

⚽ ZAG: Alessandro Bastoni

⚽ MD: Denzel Dumfries

⚽ MEI: Nicolò Barella

⚽ MEI: Hakan Çalhanoğlu

⚽ MEI: Henrikh Mkhitaryan

⚽ ME: Federico Dimarco

⚽ ATA: Lautaro Martínez

⚽ ATA: Marcus Thuram

Thuram faz golaço pela Inter de Milão contra o Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

