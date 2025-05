Barcelona deve enfrentar uma defesa sólida da Inter, com estratégia tática ajustada.

Jogo de ida terminou em 3x3, com tática intensa de ambas as equipes.

Nesta terça-feira (6), teremos o jogo de volta da semifinal da Champions League entre Internazionale de Milão e Barcelona. Se o jogo de ida foi um eletrizante 3 a 3, representando um duelo tático espetacular entre as equipes, a volta deve ser um jogo mais estudado e difícil. Vale detalhar alguns pontos da prévia tática de Inter x Barça.

Para começo de conversa, o técnico Simone Inzaghi não poderá repetir a escalação do jogo de ida: Lautaro Martinez e Benjamin Pavard estão lesionados. Mas certamente repetirá o esquema 3-5-2 que trouxe os “bluneri” até a semifinal com a vantagem de decidir em casa frente à sua torcida.

Primeiro defender, depois se vê o que se faz

Algo que complicou bastante a vida do Barcelona no jogo de ida foi a organização defensiva da Inter, esperando em bloco baixo, as linhas defensivas muito próximas e a clássica linha de cinco defensores fechando os espaços mais valiosos. Isso não irá mudar nesta terça, mas provavelmente veremos o bloco avançando um pouco mais.

Inter sem a bola no 5-3-2 e dupla vigilância em Yamal

Dobrar a marcação em Lamine Yamal como foi feito no primeiro jogo pode funcionar mais agora em Milão do que em Barcelona. Com Di Marco e Mkhitaryan se revezando entre o combate direto e a cobertura ao jovem craque "blaugrana", esse talvez seja o duelo tático individual mais importante da partida.

Primeiro ter a bola, depois se vê o que se faz

O Barcelona conseguiu buscar um resultado aparentemente perdido em casa graças à movimentação entrelinhas de Raphinha e a inteligência coletiva do resto do time para aproveitar espaços que ele criava. O brasileiro afunda entre a segunda e a primeira linhas defensivas, e depois volta para buscar jogo e sempre carrega consigo algum marcador interista, desfazendo a linha e permitindo infiltrações.

Raphinha entrelinhas atraindo marcador e gerando espaço para infiltrações

Na prévia tática de Inter x Barça, dá para imaginar a De Jong , Pedri e Olmo pedindo urgentemente a bola. Assim, caberá a Raphinha, Torres e Yamal a movimentação para encontrar os espaços e criar as chances. Não será fácil, já que a Inter está há 15 jogos invicta como mandante. E o Barça tem histórico de não vencer os jogos de volta como visitante nas semifinais. Mas esse é o “Baby Barça” de Hansi Flick, cheio de recursos individuais e coletivos. Sem dúvidas, será um grande jogo de futebol.