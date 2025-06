Durante o confronto entre Auckland City e Benfica, uma cena inusitada chamou a atenção. O meio-campista chinês Tong Zhou foi atingido por uma bola chutada por Carreras pouco antes do intervalo. Zhou caiu no gramado, e o protocolo de concussão foi imediatamente acionado. No entanto, ele logo se levantou e, mesmo com os médicos pedindo sua saída, demonstrou irritação e confrontou os profissionais de saúde.

Após o impacto na cabeça, Zhou foi prontamente atendido pela equipe médica e caminhava sozinho para fora de campo, conforme determina o protocolo. No entanto, ao ser informado de que seria substituído, o jogador se exaltou, retornou ao gramado e discutiu com os médicos. Visivelmente irritado, ele gesticulou e insistiu veementemente para permanecer no jogo.

Ainda em campo, Zhou confrontou o médico da equipe, pedindo que a substituição não fosse realizada. Suas reclamações pareceram surtir efeito: após recuar até a linha lateral, ele foi autorizado a retornar ao jogo assim que recebeu liberação do árbitro. Pouco depois da polêmica, Di María abriu o placar para o Benfica em cobrança de pênalti, já nos acréscimos do primeiro tempo.

Jogo entre Auckland City e Benfica segue em paralisação

A partida entre Benfica e Auckland City, a primeira partida disputada nesta sexta-feira (20), foi paralisada no intervalo, devido a questões climáticas; há um alerta de tempestade na cidade de Orlando, onde o jogo acontece. A partida estava sendo vencido por 1 a 0 para os encarnados, com um gol marcado por Di Maria.

Benfica x Auckland pelo Mundial de Clubes (Foto: Federico PARRA / AFP)

Durante o intervalo, o telão e o sistema de som do estádio anunciaram aos torcedores a paralisação da partida e orientaram que buscassem abrigo nas áreas internas do Orlando City Stadium. A partida foi paralisada após o aviso de "weather delay" — nomenclatura em inglês utilizada para alertar o adiamento de eventos devido a condições climáticas adversas, geralmente associadas à chegada de tempestades intensas.

