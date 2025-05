Salários milionários! Veja quanto ganham os craques de Inter e Barcelona

Inter de Milão e Barcelona duelam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, pela volta da semifinal da Champions League. Em campo, além de dois gigantes do futebol europeu, estarão também alguns dos jogadores mais bem pagos do continente. E os números impressionam.

💰 Os salários dos astros

Segundo levantamento do site Capology, especializado em finanças do esporte, os maiores salários de cada time revelam a força financeira de dois dos maiores clubes do planeta. No lado catalão, Robert Lewandowski é o líder isolado em ganhos, enquanto Lautaro Martínez é o principal salário da Inter.

Confira os números anuais brutos dos principais nomes de cada elenco:

📊 Barcelona

Lewandowski – €33,3 milhões (R$ 214,5 milhões) De Jong – €19 milhões (R$ 122,4 milhões) Ansu Fati – €14 milhões (R$ 90 milhões) Koundé – €13,5 milhões (R$ 86,9 milhões) Raphinha – €12,5 milhões (R$ 80,5 milhões)

📊 Inter de Milão

Lautaro Martínez – €16,7 milhões (R$ 107,5 milhões) Barella – €12 milhões (R$ 77,3 milhões) Çalhanoğlu – €11,1 milhões (R$ 71,4 milhões) Bastoni – €10,2 milhões (R$ 65,7 milhões) Zieliński – €8,3 milhões (R$ 53,5 milhões)

💼 Futebol e cifras

As cifras milionárias reforçam o peso econômico das equipes que se enfrentam por uma vaga na final da Champions. Em campo, estarão não apenas grandes talentos, mas também ativos valiosos, com impacto direto nos cofres dos clubes — tanto pelo investimento salarial quanto pelo potencial de retorno com marketing, performance e revenda.

Nesta terça, os holofotes estarão voltados não só para a bola rolando, mas também para os craques milionários que prometem mais um grande espetáculo europeu.

